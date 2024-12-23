سعر duk (DUK)
سعر duk (DUK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 289.68K. يتم تحديث سعر DUK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق duk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.77K
- تغيير سعر duk خلال اليوم هو -1.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر duk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر duk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر duk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر duk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.06%
|30 يوم
|$ 0
|-69.12%
|60 يوم
|$ 0
|-59.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر duk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
-1.06%
-41.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
duk was rugged twice by the original dev, a community came together and formed.
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