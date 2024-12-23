سعر CHARLES (CHARLES)
سعر CHARLES (CHARLES) المباشر لليوم هو USD 0.03119656. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 937.02K. يتم تحديث سعر CHARLES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHARLES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 476.34
- تغيير سعر CHARLES خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.04M
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خلال اليوم، كان سعر CHARLES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHARLES مقابل USD هو $ +0.0053644481 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHARLES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHARLES مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.12%
|30 يوم
|$ +0.0053644481
|+17.20%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHARLES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.12%
-23.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The CHARLES token is a revolutionary utility token offering more than just tradeability. Embedded within it is an exclusive full-length video interview with blockchain pioneer Charles Hoskinson, co-founder of Ethereum and founder of Cardano. Accessible only to the token's owner, the video is securely encrypted and decentralized by Stuff.io, ensuring privacy and permanence. This unique blend of premium content and cutting-edge blockchain technology from Stuff.io delivers an exclusive experience, setting a new standard for digital ownership and utility.
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