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سعر CHARLES (CHARLES) المباشر لليوم هو USD 0.03119656 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 937.02K . يتم تحديث سعر CHARLES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CHARLES الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 476.34 - تغيير سعر CHARLES خلال اليوم هو -0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.04M

أداء سعر CHARLES (CHARLES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CHARLES مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CHARLES مقابل USD هو $ +0.0053644481 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CHARLES مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CHARLES مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.12% 30 يوم $ +0.0053644481 +17.20% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CHARLES (CHARLES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CHARLES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03010121$ 0.03010121 $ 0.03010121 24 ساعة مرتفع $ 0.03215163$ 0.03215163 $ 0.03215163 عالية طوال الوقت $ 0.074736$ 0.074736 $ 0.074736 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.12% تغير السعر (7 أيام) -23.21%

معلومات سوق CHARLES (CHARLES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: