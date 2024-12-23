سعر BlueSparrow (BLUESPARROW)
سعر BlueSparrow (BLUESPARROW) المباشر لليوم هو USD 0.02479209. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M. يتم تحديث سعر BLUESPARROW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlueSparrow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56K
- تغيير سعر BlueSparrow خلال اليوم هو -2.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 43.59M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BLUESPARROW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BLUESPARROW.
خلال اليوم، كان سعر BlueSparrow مقابل USD هو $ -0.00069099281970378 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlueSparrow مقابل USD هو $ -0.0032707882 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlueSparrow مقابل USD هو $ -0.0022555917 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlueSparrow مقابل USD هو $ -0.01046664490682633 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00069099281970378
|-2.71%
|30 يوم
|$ -0.0032707882
|-13.19%
|60 يوم
|$ -0.0022555917
|-9.09%
|90 يوم
|$ -0.01046664490682633
|-29.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlueSparrow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.14%
-2.71%
-14.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BLUESPARROW إلى AUD
A$0.0394194231
|1 BLUESPARROW إلى GBP
￡0.0195857511
|1 BLUESPARROW إلى EUR
€0.0235524855
|1 BLUESPARROW إلى USD
$0.02479209
|1 BLUESPARROW إلى MYR
RM0.111564405
|1 BLUESPARROW إلى TRY
₺0.8721857262
|1 BLUESPARROW إلى JPY
¥3.8784745596
|1 BLUESPARROW إلى RUB
₽2.5488747729
|1 BLUESPARROW إلى INR
₹2.1058401246
|1 BLUESPARROW إلى IDR
Rp399.8723633727
|1 BLUESPARROW إلى PHP
₱1.4587665756
|1 BLUESPARROW إلى EGP
￡E.1.2616694601
|1 BLUESPARROW إلى BRL
R$0.1507359072
|1 BLUESPARROW إلى CAD
C$0.0354526887
|1 BLUESPARROW إلى BDT
৳2.9505066309
|1 BLUESPARROW إلى NGN
₦38.3776594782
|1 BLUESPARROW إلى UAH
₴1.0355655993
|1 BLUESPARROW إلى VES
Bs1.26439659
|1 BLUESPARROW إلى PKR
Rs6.8731111107
|1 BLUESPARROW إلى KZT
₸12.9665109909
|1 BLUESPARROW إلى THB
฿0.847889478
|1 BLUESPARROW إلى TWD
NT$0.8089658967
|1 BLUESPARROW إلى CHF
Fr0.0220649601
|1 BLUESPARROW إلى HKD
HK$0.1926345393
|1 BLUESPARROW إلى MAD
.د.م0.2484167418