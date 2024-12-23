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سعر BlueSparrow (BLUESPARROW) المباشر لليوم هو USD 0.02479209 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M . يتم تحديث سعر BLUESPARROW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlueSparrow الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56K - تغيير سعر BlueSparrow خلال اليوم هو -2.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 43.59M

أداء سعر BlueSparrow (BLUESPARROW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlueSparrow مقابل USD هو $ -0.00069099281970378 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlueSparrow مقابل USD هو $ -0.0032707882 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlueSparrow مقابل USD هو $ -0.0022555917 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlueSparrow مقابل USD هو $ -0.01046664490682633 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00069099281970378 -2.71% 30 يوم $ -0.0032707882 -13.19% 60 يوم $ -0.0022555917 -9.09% 90 يوم $ -0.01046664490682633 -29.68%

تحليل سعر BlueSparrow (BLUESPARROW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlueSparrow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02448342$ 0.02448342 $ 0.02448342 24 ساعة مرتفع $ 0.02608696$ 0.02608696 $ 0.02608696 عالية طوال الوقت $ 0.142983$ 0.142983 $ 0.142983 تغير السعر (1 ساعة) -1.14% تغير السعر (1يوم) -2.71% تغير السعر (7 أيام) -14.92%

معلومات سوق BlueSparrow (BLUESPARROW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: