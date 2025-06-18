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سعر Blockchain Capital (BCAP) المباشر لليوم هو USD 21.24 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 193.48M . يتم تحديث سعر BCAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blockchain Capital الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Blockchain Capital خلال اليوم هو +3.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.11M

أداء سعر Blockchain Capital (BCAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blockchain Capital مقابل USD هو $ +0.79 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blockchain Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blockchain Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blockchain Capital مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.79 +3.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blockchain Capital (BCAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blockchain Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 20.45$ 20.45 $ 20.45 24 ساعة مرتفع $ 21.24$ 21.24 $ 21.24 عالية طوال الوقت $ 21.24$ 21.24 $ 21.24 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +3.86% تغير السعر (7 أيام) +3.86%

معلومات سوق Blockchain Capital (BCAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: