سعر Beercoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Beercoin (BEER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BEER.

يحتل Beercoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 534,738، مع عرض متداول قدره 888.89B BEER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BEER بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و-1.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Beercoin (BEER)

القيمة السوقية $ 534.74K$ 534.74K $ 534.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 534.74K$ 534.74K $ 534.74K إمداد دورة التداول 888.89B 888.89B 888.89B إجمالي العرض 888,888,618,086.04 888,888,618,086.04 888,888,618,086.04

القيمة السوقية الحالية لـ Beercoin هي $ 534.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BEER يبلغ 888.89B، مع إجمالي عرض 888888618086.04. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 534.74K.