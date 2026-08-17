سعر Airdrops Quest اليوم

السعر المباشر لمشروع Airdrops Quest (DROP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DROP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DROP.

يحتل Airdrops Quest حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 534,167، مع عرض متداول قدره 995.44M DROP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DROP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00174015، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DROP بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-5.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 103.81.

معلومات سوق Airdrops Quest (DROP)

القيمة السوقية $ 534.17K$ 534.17K $ 534.17K الحجم (24 ساعة) $ 103.81$ 103.81 $ 103.81 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 534.17K$ 534.17K $ 534.17K إمداد دورة التداول 995.44M 995.44M 995.44M إجمالي العرض 995,435,933.798984 995,435,933.798984 995,435,933.798984

القيمة السوقية الحالية لـ Airdrops Quest هي $ 534.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 103.81. العرض المتداول لـ DROP يبلغ 995.44M، مع إجمالي عرض 995435933.798984. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 534.17K.