توكنوميكس WINK (WIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WINK (WIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WINK (WIN) The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc. الموقع الرسمي: https://winklink.org/ الوثيقة البيضاء: https://winklink.org/WinkLink%20white%20paper.pdf مستكشف الكتل: https://tronscan.org/#/token20/TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 اشتر WIN الآن!

توكنوميكس WINK (WIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WINK (WIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M إجمالي العرض: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B العرض المتداول: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0029731 $ 0.0029731 $ 0.0029731 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 السعر الحالي: $ 0.00005777 $ 0.00005777 $ 0.00005777 معرفة المزيد عن سعر WINK (WIN)

توكنوميكس WINK (WIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WINK (WIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WIN، استكشف السعر المباشر لتوكن WIN!

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