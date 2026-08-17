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المزيد عن LYX

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ما هو LYX

الوثيقة البيضاء لـ LYX

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التحليل الفني اليوم لـ LUKSO (LYX)

التحليل الفني اليوم لـ LUKSO (LYX)

توفر صفحة LUKSO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LYX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل LUKSO أدناه.

تغير سعر LUKSO (LYX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.203---6.24%-15.49%-2.60%
اعرف المزيد عن سعر LUKSO

تدفق رأس المال الخاص بـ LUKSO

صافي التدفقسعر LYXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.20
2026-08-16$0.00 M0.20
2026-08-15$0.00 M0.21
2026-08-14$0.00 M0.21
2026-08-13$0.00 M0.21

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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LYX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع LYX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود LYX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق LUKSO (LYX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر LUKSO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLYX
$0.203
$0.203$0.203
+2.01%
165.41K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LYX إلى USD

المبلغ

LYX
LYX
USD
USD

1 LYX = 0.203 USD

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