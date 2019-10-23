توكنوميكس Kava Labs (KAVA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kava Labs (KAVA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kava Labs (KAVA) Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. الموقع الرسمي: https://www.kava.io/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/gwbwpc3 مستكشف الكتل: https://www.mintscan.io/kava اشتر KAVA الآن!

توكنوميكس Kava Labs (KAVA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kava Labs (KAVA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 421.55M $ 421.55M $ 421.55M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.2107 $ 9.2107 $ 9.2107 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 السعر الحالي: $ 0.3893 $ 0.3893 $ 0.3893 معرفة المزيد عن سعر Kava Labs (KAVA)

توكنوميكس Kava Labs (KAVA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kava Labs (KAVA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KAVA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KAVA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KAVA، استكشف السعر المباشر لتوكن KAVA!

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