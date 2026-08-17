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المزيد عن DYM

معلومات سعر DYM

ما هو DYM

الوثيقة البيضاء لـ DYM

الموقع الرسمي لـ DYM

اقتصاد توكن DYM

توقعات سعر DYM

سجل DYM

دليل شراء DYM

محول عملة DYM إلى الفيات

عقود DYM الفورية

DYM عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Dymension (DYM)

التحليل الفني اليوم لـ Dymension (DYM)

توفر صفحة Dymension تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DYM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Dymension أدناه.

تغير سعر Dymension (DYM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0145---2.75%-0.89%-43.32%
اعرف المزيد عن سعر Dymension

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Dymension

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Dymension عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 4
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 2شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01449
0.01449
R2
0.01449
0.01448
R1
0.01448
0.01448
PP
0.01448
0.01448
S1
0.01447
0.01447
S2
0.01447
0.01447
S3
0.01446
0.01447

إشارات السوق الخاصة بـ Dymension

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.42M
$6.89 M
$7.31 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Dymension

صافي التدفقسعر DYMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.01
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.03 M0.01
2026-08-14-$0.03 M0.01
2026-08-13-$0.04 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Dymension (DYM) على MEXC

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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDYM
$0.0145
$0.0145$0.0145
-2.94%
3.57M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DYM إلى USD

المبلغ

DYM
DYM
USD
USD

1 DYM = 0.0145 USD

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