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سعر 0xGen (XGN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.15K . يتم تحديث سعر XGN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 0xGen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02K - تغيير سعر 0xGen خلال اليوم هو -12.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 426.07M

أداء سعر 0xGen (XGN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 0xGen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xGen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xGen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xGen مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.59% 30 يوم $ 0 -82.11% 60 يوم $ 0 -86.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 0xGen (XGN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xGen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02022073$ 0.02022073 $ 0.02022073 تغير السعر (1 ساعة) -4.79% تغير السعر (1يوم) -12.59% تغير السعر (7 أيام) -63.90%

معلومات سوق 0xGen (XGN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: