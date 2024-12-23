سعر 0xGen (XGN)
سعر 0xGen (XGN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.15K. يتم تحديث سعر XGN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0xGen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02K
- تغيير سعر 0xGen خلال اليوم هو -12.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 426.07M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XGN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XGN.
خلال اليوم، كان سعر 0xGen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xGen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xGen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xGen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.59%
|30 يوم
|$ 0
|-82.11%
|60 يوم
|$ 0
|-86.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xGen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.79%
-12.59%
-63.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XGN إلى AUD
A$--
|1 XGN إلى GBP
￡--
|1 XGN إلى EUR
€--
|1 XGN إلى USD
$--
|1 XGN إلى MYR
RM--
|1 XGN إلى TRY
₺--
|1 XGN إلى JPY
¥--
|1 XGN إلى RUB
₽--
|1 XGN إلى INR
₹--
|1 XGN إلى IDR
Rp--
|1 XGN إلى PHP
₱--
|1 XGN إلى EGP
￡E.--
|1 XGN إلى BRL
R$--
|1 XGN إلى CAD
C$--
|1 XGN إلى BDT
৳--
|1 XGN إلى NGN
₦--
|1 XGN إلى UAH
₴--
|1 XGN إلى VES
Bs--
|1 XGN إلى PKR
Rs--
|1 XGN إلى KZT
₸--
|1 XGN إلى THB
฿--
|1 XGN إلى TWD
NT$--
|1 XGN إلى CHF
Fr--
|1 XGN إلى HKD
HK$--
|1 XGN إلى MAD
.د.م--