سعر 0xBitcoin (0XBTC)
سعر 0xBitcoin (0XBTC) المباشر لليوم هو USD 0.108151. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M. يتم تحديث سعر 0XBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0xBitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.81
- تغيير سعر 0xBitcoin خلال اليوم هو +13.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.84M
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خلال اليوم، كان سعر 0xBitcoin مقابل USD هو $ +0.01270959 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xBitcoin مقابل USD هو $ +0.0407119406 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xBitcoin مقابل USD هو $ +0.0615698127 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xBitcoin مقابل USD هو $ +0.01643467781182846 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01270959
|+13.32%
|30 يوم
|$ +0.0407119406
|+37.64%
|60 يوم
|$ +0.0615698127
|+56.93%
|90 يوم
|$ +0.01643467781182846
|+17.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xBitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.11%
+13.32%
-8.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem.
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|1 0XBTC إلى AUD
A$0.17196009
|1 0XBTC إلى GBP
￡0.08543929
|1 0XBTC إلى EUR
€0.10274345
|1 0XBTC إلى USD
$0.108151
|1 0XBTC إلى MYR
RM0.4866795
|1 0XBTC إلى TRY
₺3.80475218
|1 0XBTC إلى JPY
¥16.90832734
|1 0XBTC إلى RUB
₽11.11467827
|1 0XBTC إلى INR
₹9.18634594
|1 0XBTC إلى IDR
Rp1,744.37072353
|1 0XBTC إلى PHP
₱6.36252333
|1 0XBTC إلى EGP
￡E.5.50164137
|1 0XBTC إلى BRL
R$0.65755808
|1 0XBTC إلى CAD
C$0.15465593
|1 0XBTC إلى BDT
৳12.87105051
|1 0XBTC إلى NGN
₦167.15710409
|1 0XBTC إلى UAH
₴4.51746727
|1 0XBTC إلى VES
Bs5.515701
|1 0XBTC إلى PKR
Rs29.98270173
|1 0XBTC إلى KZT
₸56.56405451
|1 0XBTC إلى THB
฿3.69768269
|1 0XBTC إلى TWD
NT$3.52896713
|1 0XBTC إلى CHF
Fr0.09625439
|1 0XBTC إلى HKD
HK$0.84033327
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