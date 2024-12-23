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سعر 0xBitcoin (0XBTC) المباشر لليوم هو USD 0.108151 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M . يتم تحديث سعر 0XBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 0xBitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.81 - تغيير سعر 0xBitcoin خلال اليوم هو +13.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.84M

أداء سعر 0xBitcoin (0XBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 0xBitcoin مقابل USD هو $ +0.01270959 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xBitcoin مقابل USD هو $ +0.0407119406 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xBitcoin مقابل USD هو $ +0.0615698127 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xBitcoin مقابل USD هو $ +0.01643467781182846 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01270959 +13.32% 30 يوم $ +0.0407119406 +37.64% 60 يوم $ +0.0615698127 +56.93% 90 يوم $ +0.01643467781182846 +17.92%

تحليل سعر 0xBitcoin (0XBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xBitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.09426$ 0.09426 $ 0.09426 24 ساعة مرتفع $ 0.110517$ 0.110517 $ 0.110517 عالية طوال الوقت $ 4.66$ 4.66 $ 4.66 تغير السعر (1 ساعة) +1.11% تغير السعر (1يوم) +13.32% تغير السعر (7 أيام) -8.76%

معلومات سوق 0xBitcoin (0XBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: