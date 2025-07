RWA Inc.(RWAINC)資訊

RWA Inc. 是全球首個端到端的實體資產代幣化和交易生態系統。RWA Inc. 正在建設一個包括實體資產代幣化服務、代幣發行平台/質押平台、RWA 交易所以及全球市場中的實體資產交易市場。目前,RWA Inc. 已經推出了代幣發行平台,RWA 交易所將於2024年11月上線,市場平台預計將於2025年上線。