RWA Inc. 是全球首個端到端的實體資產代幣化和交易生態系統。RWA Inc. 正在建設一個包括實體資產代幣化服務、代幣發行平台/質押平台、RWA 交易所以及全球市場中的實體資產交易市場。目前,RWA Inc. 已經推出了代幣發行平台,RWA 交易所將於2024年11月上線,市場平台預計將於2025年上線。

幣種名稱RWAINC

排名No.1389

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值(24小時)1.28%

流通供應量334,870,190.71

最大供應量1,000,000,000

總供應量999,992,030.45

流通率0.3348%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.14355853970647262,2024-12-04

最低價0.00999,2024-11-25

所屬公鏈BASE

