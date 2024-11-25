RWA Inc. 是全球首個端到端的實體資產代幣化和交易生態系統。RWA Inc. 正在建設一個包括實體資產代幣化服務、代幣發行平台/質押平台、RWA 交易所以及全球市場中的實體資產交易市場。目前，RWA Inc. 已經推出了代幣發行平台，RWA 交易所將於2024年11月上線，市場平台預計將於2025年上線。
幣種名稱RWAINC
排名No.1389
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）1.28%
流通供應量334,870,190.71
最大供應量1,000,000,000
總供應量999,992,030.45
流通率0.3348%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.14355853970647262,2024-12-04
最低價0.00999,2024-11-25
所屬公鏈BASE
簡介RWA Inc. 是全球首個端到端的實體資產代幣化和交易生態系統。RWA Inc. 正在建設一個包括實體資產代幣化服務、代幣發行平台/質押平台、RWA 交易所以及全球市場中的實體資產交易市場。目前，RWA Inc. 已經推出了代幣發行平台，RWA 交易所將於2024年11月上線，市場平台預計將於2025年上線。
所屬板塊
社媒
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