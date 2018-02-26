Ontology Token（ONT）代幣經濟學 深入了解 Ontology Token（ONT），包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。 匯率 USD

Ontology Token（ONT）資訊 ""本體 Ontology（ONT）提供新一代高性能基礎公有鏈，包括完整的分佈式帳本、智能合約體系支持。同時本體架構支持公有鏈網體系，除了提供基礎公有鏈服務，通過本體區塊鏈框架支持不同應用的公有鏈定制，並通過不同協議群支持鏈網協作。在基礎層之上，本體將持續提供各類分佈式應用中的通用性模組，如分佈式身份框架、分佈式數據交換協議等支持分佈式信任協作組件，並會根據應用需求持續擴展新的通用模組。Ontology 為綁定的雙 Token 模式（ONT和ONG）第一階段的 ONT Token 為 NEP-5 Token（此階段不會釋放 ONG）, 在 Ontology 的基礎主網上線後會轉換成主網 ONT Token, 同時與 ONT 綁定的 ONG Token 會逐步釋放。"" 幣種官網： https://ont.io/ 幣種白皮書： https://docs.ont.io 區塊查詢： https://explorer.ont.io/ 現在就購買 ONT！

Ontology Token（ONT）代幣經濟學和價格數據分析 快速了解 Ontology Token（ONT）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。 市值： $ 133.55M $ 133.55M $ 133.55M 總供應量： $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B 流通量： $ 914.70M $ 914.70M $ 914.70M FDV (完全稀釋估值)： $ 146.00M $ 146.00M $ 146.00M 最高價： $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 最低價： $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 目前價格： $ 0.146 $ 0.146 $ 0.146 了解更多 Ontology Token（ONT）價格

Ontology Token（ONT）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景 了解 Ontology Token（ONT）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。 關鍵代幣經濟指標及其計算方式： 總供應量（Total Supply）： 已創建或將要創建的 ONT 代幣的最大數量。 流通供應量（Circulating Supply）： 目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。 最大供應量（Max Supply）： ONT 代幣可能存在的總數量上限。 完全稀釋估值（FDV）： 目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。 通脹率（Inflation Rate）： 反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。 為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？ 流通供應量高 = 流動性強。 最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。 代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。 FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。 現在您已經了解了 ONT 代幣經濟模型的功能，趕快查看 ONT 代幣的實時價格吧！

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Ontology Token（ONT）價格歷史 分析 ONT 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。 立即查看 ONT 的價格歷史！

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