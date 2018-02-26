Ontology Token 今日價格

Ontology Token (ONT) 今日實時價格為 NT$ 0.03534，過去 24 小時內變化了 2.80%。目前 ONT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03534 每 ONT。

Ontology Token 目前市值在 NT$ 35.34M 排名第 #404，流通供應量為 1.00B ONT。過去 24 小時內，ONT 的交易價格在 NT$ 0.0348（低點）和 NT$ 0.03692（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 357.31591658592224221，而歷史最低價為 NT$ 1.2448400188368490483。

短期表現方面，ONT 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 -7.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 52.97K。

Ontology Token（ONT）市場資訊

排名 No.404 市值 NT$ 35.34MNT$ 35.34M NT$ 35.34M 成交量（24H） NT$ 52.97KNT$ 52.97K NT$ 52.97K 完全稀釋市值 NT$ 35.34MNT$ 35.34M NT$ 35.34M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 發行日期 2018-02-26 00:00:00 發行價格 NT$ 6.394NT$ 6.394 NT$ 6.394 所屬公鏈 ONT

Ontology Token 的目前市值為 NT$ 35.34M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 52.97K。ONT 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 35.34M。