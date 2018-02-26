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Ontology Token 目前實時價格為 0.03534 TWD。ONT 市值為 35,340,000 TWD。追蹤台灣的 ONT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Ontology Token 目前實時價格為 0.03534 TWD。ONT 市值為 35,340,000 TWD。追蹤台灣的 ONT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Ontology Token 圖標

Ontology Token實時價格 (ONT)

1 ONT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.1298198
NT$1.1298198NT$1.1298198
-2.80%1D
TWD
Ontology Token (ONT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:23:40 (UTC+8)

Ontology Token 今日價格

Ontology Token (ONT) 今日實時價格為 NT$ 0.03534，過去 24 小時內變化了 2.80%。目前 ONT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03534 每 ONT。

Ontology Token 目前市值在 NT$ 35.34M 排名第 #404，流通供應量為 1.00B ONT。過去 24 小時內，ONT 的交易價格在 NT$ 0.0348（低點）和 NT$ 0.03692（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 357.31591658592224221，而歷史最低價為 NT$ 1.2448400188368490483

短期表現方面，ONT 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 -7.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 52.97K

Ontology Token（ONT）市場資訊

No.404

NT$ 35.34M
NT$ 35.34MNT$ 35.34M

NT$ 52.97K
NT$ 52.97KNT$ 52.97K

NT$ 35.34M
NT$ 35.34MNT$ 35.34M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

2018-02-26 00:00:00

NT$ 6.394
NT$ 6.394NT$ 6.394

ONT

Ontology Token 的目前市值為 NT$ 35.34M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 52.97K。ONT 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 35.34M

Ontology Token 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0348
NT$ 0.0348NT$ 0.0348
24H最低價
NT$ 0.03692
NT$ 0.03692NT$ 0.03692
24H最高價

NT$ 0.0348
NT$ 0.0348NT$ 0.0348

NT$ 0.03692
NT$ 0.03692NT$ 0.03692

NT$ 357.31591658592224221
NT$ 357.31591658592224221NT$ 357.31591658592224221

NT$ 1.2448400188368490483
NT$ 1.2448400188368490483NT$ 1.2448400188368490483

+0.34%

-2.80%

-7.25%

-7.25%

Ontology Token（ONT）價格歷史 TWD

跟蹤 Ontology Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0325462-2.80%
30天NT$ -0.00986-21.82%
60天NT$ -0.01517-30.04%
90天NT$ -0.02282-39.24%
Ontology Token 今日價格變化

今天，ONT 記錄了 NT$ -0.0325462 (-2.80%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Ontology Token 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00986 (-21.82%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Ontology Token 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ONT 的變化為 NT$ -0.01517 (-30.04%)，從而更廣泛地了解其表現。

Ontology Token 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02282 (-39.24%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Ontology Token（ONT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Ontology Token 價格歷史頁面

Ontology Token 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Ontology Token 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Ontology Token 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ONT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ONT_USDT在4小時周期運行於0.03611價格位。價格處於S2與S1樞紐點之間。中樞軸線0.03714位於現價上方。短期均線組呈現買入信號排列。長期趨勢結構維持中性震盪格局。樞紐體系顯示價格偏離中心軸向下。 MACD指標錄得死叉狀態。快慢線動能向下滑散。RSI指標處於中性區域。KDJ與StochRSI數值未出現極端超買或超賣情況。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮特徵。多空雙方動能分布均衡，短期缺乏單邊驅動力。指標間出現分層現象，均線多頭排列與振盪指標弱勢形成背離。 近端支撐位於0.03577，該價格位距離現價約0.9%。近端阻力位於0.03640，該價格位距離現價約0.8%。遠端參考阻力為中樞0.03714，更遠端阻力位於R1的0.03777。下方關鍵防守位為S2的0.03577，上方關鍵突破位為R1的0.03777。價格波動區間受到限制。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Ontology Token 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響 Ontology Token (ONT) 價格的關鍵因素包括：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 企業對 Ontology 區塊鏈平台的採用情況
3. 合作夥伴關係的公告與生態系統的成長
4. 技術發展與協議升級
5. 交易所上的交易量與流動性
6. 影響區塊鏈專案的監管相關新聞
7. 其他企業級區塊鏈解決方案的競爭
8. 代幣供應動態與質押獎勵
9. 與 DeFi 協議及 dApp 的整合
10. 整體經濟環境與投資者的風險偏好

---

如有其他需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Ontology Token 今天的價格？

人們希望了解今日的ONT價格，主要有以下幾個原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時價格資訊有助於投資人評估波動性，並據此規劃策略。

Ontology Token 的價格預測

Ontology Token（ONT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ONT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Ontology Token (ONT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Ontology Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Ontology Token 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Ontology Token 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ONT 2026–2027 年價格的預測。

關於 Ontology Token

Ontology (ONT) 是一個高效能的公鏈項目，也是一個分散式信任協作平台。它提供一系列完整的分散式帳本和智能合約系統，旨在提高區塊鏈的速度、擴展性和穩定性。Ontology的架構支援公鏈系統，並能夠為不同的應用定制不同的公鏈。它採用雙代幣（ONT和ONG）模型，其中ONT是用於共識中的權益代幣，而ONG是用於鏈上服務的實用代幣。Ontology的主要目的是消除區塊鏈與商業領域之間的障礙，並幫助有不同需求的企業使用區塊鏈技術。

如何在台灣購買和投資 Ontology Token

準備好開始使用 Ontology Token 了嗎？在 MEXC 購買 ONT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Ontology Token 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Ontology Token (ONT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Ontology Token 將立即存入您的錢包。
Ontology Token (ONT) 購買教程

Ontology Token 能做什麼？

擁有 Ontology Token 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Ontology Token (ONT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Ontology Token (ONT)

""本體 Ontology（ONT）提供新一代高性能基礎公有鏈，包括完整的分佈式帳本、智能合約體系支持。同時本體架構支持公有鏈網體系，除了提供基礎公有鏈服務，通過本體區塊鏈框架支持不同應用的公有鏈定制，並通過不同協議群支持鏈網協作。在基礎層之上，本體將持續提供各類分佈式應用中的通用性模組，如分佈式身份框架、分佈式數據交換協議等支持分佈式信任協作組件，並會根據應用需求持續擴展新的通用模組。Ontology 為綁定的雙 Token 模式（ONT和ONG）第一階段的 ONT Token 為 NEP-5 Token（此階段不會釋放 ONG）, 在 Ontology 的基礎主網上線後會轉換成主網 ONT Token, 同時與 ONT 綁定的 ONG Token 會逐步釋放。""

Ontology Token資源

要更深入地瞭解 Ontology Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Ontology Token網站
區塊查詢

類別 :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemMade in China

人們還問：關於Ontology Token的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:23:40 (UTC+8)

Ontology Token（ONT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Ontology Token 的更多資訊

ONTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ONT。在 MEXC 上探索 ONTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Ontology Token (ONT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Ontology Token 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ONT/USDT
NT$1.1330168
NT$1.1330168NT$1.1330168
-2.36%
1.49M (USDT)

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KII

NT$2.5051692
NT$2.5051692NT$2.5051692

+312.42%

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utility token

UTILITY

NT$0.18839921
NT$0.18839921NT$0.18839921

-0.16%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.4533346
NT$0.4533346NT$0.4533346

-26.52%

up

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NT$9.082677
NT$9.082677NT$9.082677

+22.14%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.3994997
NT$9.3994997NT$9.3994997

+5.64%

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KiiChain

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KII

NT$2.5051692
NT$2.5051692NT$2.5051692

+312.42%

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Fusionist

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NT$8.7131038
NT$8.7131038NT$8.7131038

+135.41%

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NT$0.359425922NT$0.359425922

+72.20%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3696164
NT$2.3696164NT$2.3696164

+36.67%

Heima

Heima

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NT$4.8038122
NT$4.8038122NT$4.8038122

+22.83%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ONT
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