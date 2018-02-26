Ontology Token實時價格 (ONT)
Ontology Token (ONT) 今日實時價格為 NT$ 0.03534，過去 24 小時內變化了 2.80%。目前 ONT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03534 每 ONT。
Ontology Token 目前市值在 NT$ 35.34M 排名第 #404，流通供應量為 1.00B ONT。過去 24 小時內，ONT 的交易價格在 NT$ 0.0348（低點）和 NT$ 0.03692（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 357.31591658592224221，而歷史最低價為 NT$ 1.2448400188368490483。
短期表現方面，ONT 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 -7.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 52.97K。
No.404
100.00%
2018-02-26 00:00:00
ONT
Ontology Token 的目前市值為 NT$ 35.34M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 52.97K。ONT 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 35.34M。
+0.34%
-2.80%
-7.25%
-7.25%
跟蹤 Ontology Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0325462
|-2.80%
|30天
|NT$ -0.00986
|-21.82%
|60天
|NT$ -0.01517
|-30.04%
|90天
|NT$ -0.02282
|-39.24%
今天，ONT 記錄了 NT$ -0.0325462 (-2.80%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00986 (-21.82%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，ONT 的變化為 NT$ -0.01517 (-30.04%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02282 (-39.24%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 ONT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
ONT_USDT在4小時周期運行於0.03611價格位。價格處於S2與S1樞紐點之間。中樞軸線0.03714位於現價上方。短期均線組呈現買入信號排列。長期趨勢結構維持中性震盪格局。樞紐體系顯示價格偏離中心軸向下。 MACD指標錄得死叉狀態。快慢線動能向下滑散。RSI指標處於中性區域。KDJ與StochRSI數值未出現極端超買或超賣情況。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮特徵。多空雙方動能分布均衡，短期缺乏單邊驅動力。指標間出現分層現象，均線多頭排列與振盪指標弱勢形成背離。 近端支撐位於0.03577，該價格位距離現價約0.9%。近端阻力位於0.03640，該價格位距離現價約0.8%。遠端參考阻力為中樞0.03714，更遠端阻力位於R1的0.03777。下方關鍵防守位為S2的0.03577，上方關鍵突破位為R1的0.03777。價格波動區間受到限制。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Ontology Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Ontology (ONT) 是一個高效能的公鏈項目，也是一個分散式信任協作平台。它提供一系列完整的分散式帳本和智能合約系統，旨在提高區塊鏈的速度、擴展性和穩定性。Ontology的架構支援公鏈系統，並能夠為不同的應用定制不同的公鏈。它採用雙代幣（ONT和ONG）模型，其中ONT是用於共識中的權益代幣，而ONG是用於鏈上服務的實用代幣。Ontology的主要目的是消除區塊鏈與商業領域之間的障礙，並幫助有不同需求的企業使用區塊鏈技術。
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""本體 Ontology（ONT）提供新一代高性能基礎公有鏈，包括完整的分佈式帳本、智能合約體系支持。同時本體架構支持公有鏈網體系，除了提供基礎公有鏈服務，通過本體區塊鏈框架支持不同應用的公有鏈定制，並通過不同協議群支持鏈網協作。在基礎層之上，本體將持續提供各類分佈式應用中的通用性模組，如分佈式身份框架、分佈式數據交換協議等支持分佈式信任協作組件，並會根據應用需求持續擴展新的通用模組。Ontology 為綁定的雙 Token 模式（ONT和ONG）第一階段的 ONT Token 為 NEP-5 Token（此階段不會釋放 ONG）, 在 Ontology 的基礎主網上線後會轉換成主網 ONT Token, 同時與 ONT 綁定的 ONG Token 會逐步釋放。""
要更深入地瞭解 Ontology Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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