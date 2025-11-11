Kratos Gamer Network (KGeN) 是一個去中心化的全球遊戲網絡，旨在賦予下一代玩家，從全球南方新興市場開始。 KGeN 的核心是為遊戲玩家和發行商提供一個去中心化的資料層，並使用名為「玩家證明」（PoG）的透明鏈上聲譽引擎。這項技術確保每位玩家的身份、成就和社群聯繫真實且可驗證。