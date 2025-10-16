KGEN 目前實時價格為 0.2483 USD。跟蹤 KGEN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 KGEN 價格趨勢。KGEN 目前實時價格為 0.2483 USD。跟蹤 KGEN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 KGEN 價格趨勢。

KGEN實時價格 (KGEN)

1 KGEN 兌換為 USD 的實時價格：

$0.2483
$0.2483$0.2483
-0.40%1D
USD
KGEN (KGEN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:27:22 (UTC+8)

KGEN（KGEN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.2413
$ 0.2413$ 0.2413
24H最低價
$ 0.3037
$ 0.3037$ 0.3037
24H最高價

$ 0.2413
$ 0.2413$ 0.2413

$ 0.3037
$ 0.3037$ 0.3037

--
----

--
----

+1.97%

-0.40%

-14.06%

-14.06%

KGEN（KGEN）目前實時價格為 $ 0.2483。過去 24 小時內，KGEN 的交易價格在 $ 0.2413$ 0.3037 之間波動，市場活躍度顯著。KGEN 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，KGEN 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.97%，過去 24 小時內變動為 -0.40%，過去 7 天內累計變動為 -14.06%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

KGEN（KGEN）市場資訊

--
----

$ 866.83K
$ 866.83K$ 866.83K

$ 248.30M
$ 248.30M$ 248.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

KGEN 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 866.83K。KGEN 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 248.30M

KGEN（KGEN）價格歷史 USD

跟蹤 KGEN 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000997-0.40%
30天$ +0.0483+24.15%
60天$ +0.0483+24.15%
90天$ +0.0483+24.15%
KGEN 今日價格變化

今天，KGEN 記錄了 $ -0.000997 (-0.40%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

KGEN 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.0483 (+24.15%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

KGEN 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，KGEN 的變化為 $ +0.0483 (+24.15%)，從而更廣泛地了解其表現。

KGEN 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.0483 (+24.15%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 KGEN（KGEN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 KGEN 價格歷史頁面

什麼是KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) 是一個去中心化的全球遊戲網絡，旨在賦予下一代玩家，從全球南方新興市場開始。 KGeN 的核心是為遊戲玩家和發行商提供一個去中心化的資料層，並使用名為「玩家證明」（PoG）的透明鏈上聲譽引擎。這項技術確保每位玩家的身份、成就和社群聯繫真實且可驗證。

KGEN在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 KGEN 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 KGEN 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 KGEN 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 KGEN 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

KGEN 價格預測 (USD)

KGEN（KGEN）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 KGEN（KGEN）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 KGEN 的長期和短期價格預測。

現在就查看 KGEN 價格預測

KGEN（KGEN）代幣經濟

了解 KGEN（KGEN）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 KGEN 代幣的完整經濟學

如何購買KGEN (KGEN)

正在尋找如何購買 KGEN？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買KGEN。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

KGEN 兌換為當地貨幣

1 KGEN（KGEN）至 VND
6,534.0145
1 KGEN（KGEN）至 AUD
A$0.377416
1 KGEN（KGEN）至 GBP
0.183742
1 KGEN（KGEN）至 EUR
0.211055
1 KGEN（KGEN）至 USD
$0.2483
1 KGEN（KGEN）至 MYR
RM1.04286
1 KGEN（KGEN）至 TRY
10.406253
1 KGEN（KGEN）至 JPY
¥37.9899
1 KGEN（KGEN）至 ARS
ARS$350.703886
1 KGEN（KGEN）至 RUB
19.675292
1 KGEN（KGEN）至 INR
21.907509
1 KGEN（KGEN）至 IDR
Rp4,138.331678
1 KGEN（KGEN）至 PHP
14.619904
1 KGEN（KGEN）至 EGP
￡E.11.779352
1 KGEN（KGEN）至 BRL
R$1.333371
1 KGEN（KGEN）至 CAD
C$0.345137
1 KGEN（KGEN）至 BDT
30.386954
1 KGEN（KGEN）至 NGN
361.951876
1 KGEN（KGEN）至 COP
$954.999045
1 KGEN（KGEN）至 ZAR
R.4.278209
1 KGEN（KGEN）至 UAH
10.458396
1 KGEN（KGEN）至 TZS
T.Sh.613.084979
1 KGEN（KGEN）至 VES
Bs52.8879
1 KGEN（KGEN）至 CLP
$233.402
1 KGEN（KGEN）至 PKR
Rs69.764851
1 KGEN（KGEN）至 KZT
133.565536
1 KGEN（KGEN）至 THB
฿8.109478
1 KGEN（KGEN）至 TWD
NT$7.607912
1 KGEN（KGEN）至 AED
د.إ0.911261
1 KGEN（KGEN）至 CHF
Fr0.196157
1 KGEN（KGEN）至 HKD
HK$1.926808
1 KGEN（KGEN）至 AMD
֏95.424173
1 KGEN（KGEN）至 MAD
.د.م2.289326
1 KGEN（KGEN）至 MXN
$4.566237
1 KGEN（KGEN）至 SAR
ريال0.931125
1 KGEN（KGEN）至 ETB
Br37.632348
1 KGEN（KGEN）至 KES
KSh32.100224
1 KGEN（KGEN）至 JOD
د.أ0.1760447
1 KGEN（KGEN）至 PLN
0.901329
1 KGEN（KGEN）至 RON
лв1.082588
1 KGEN（KGEN）至 SEK
kr2.329054
1 KGEN（KGEN）至 BGN
лв0.417144
1 KGEN（KGEN）至 HUF
Ft82.847778
1 KGEN（KGEN）至 CZK
5.18947
1 KGEN（KGEN）至 KWD
د.ك0.0759798
1 KGEN（KGEN）至 ILS
0.806975
1 KGEN（KGEN）至 BOB
Bs1.718236
1 KGEN（KGEN）至 AZN
0.42211
1 KGEN（KGEN）至 TJS
SM2.296775
1 KGEN（KGEN）至 GEL
0.672893
1 KGEN（KGEN）至 AOA
Kz227.589297
1 KGEN（KGEN）至 BHD
.د.ب0.0933608
1 KGEN（KGEN）至 BMD
$0.2483
1 KGEN（KGEN）至 DKK
kr1.591603
1 KGEN（KGEN）至 HNL
L6.490562
1 KGEN（KGEN）至 MUR
11.292684
1 KGEN（KGEN）至 NAD
$4.278209
1 KGEN（KGEN）至 NOK
kr2.478034
1 KGEN（KGEN）至 NZD
$0.429559
1 KGEN（KGEN）至 PAB
B/.0.2483
1 KGEN（KGEN）至 PGK
K1.045343
1 KGEN（KGEN）至 QAR
ر.ق0.903812
1 KGEN（KGEN）至 RSD
дин.25.001327
1 KGEN（KGEN）至 UZS
soʻm3,028.048296
1 KGEN（KGEN）至 ALL
L20.661043
1 KGEN（KGEN）至 ANG
ƒ0.444457
1 KGEN（KGEN）至 AWG
ƒ0.44694
1 KGEN（KGEN）至 BBD
$0.4966
1 KGEN（KGEN）至 BAM
KM0.417144
1 KGEN（KGEN）至 BIF
Fr736.7061
1 KGEN（KGEN）至 BND
$0.320307
1 KGEN（KGEN）至 BSD
$0.2483
1 KGEN（KGEN）至 JMD
$39.814905
1 KGEN（KGEN）至 KHR
1,001.207675
1 KGEN（KGEN）至 KMF
Fr105.0309
1 KGEN（KGEN）至 LAK
5,397.825979
1 KGEN（KGEN）至 LKR
රු75.537826
1 KGEN（KGEN）至 MDL
L4.206202
1 KGEN（KGEN）至 MGA
Ar1,108.480724
1 KGEN（KGEN）至 MOP
P1.9864
1 KGEN（KGEN）至 MVR
3.79899
1 KGEN（KGEN）至 MWK
MK431.076113
1 KGEN（KGEN）至 MZN
MT15.868853
1 KGEN（KGEN）至 NPR
रु35.054994
1 KGEN（KGEN）至 PYG
1,760.9436
1 KGEN（KGEN）至 RWF
Fr359.7867
1 KGEN（KGEN）至 SBD
$2.050958
1 KGEN（KGEN）至 SCR
3.587935
1 KGEN（KGEN）至 SRD
$9.904687
1 KGEN（KGEN）至 SVC
$2.172625
1 KGEN（KGEN）至 SZL
L4.275726
1 KGEN（KGEN）至 TMT
m0.871533
1 KGEN（KGEN）至 TND
د.ت0.7242911
1 KGEN（KGEN）至 TTD
$1.685957
1 KGEN（KGEN）至 UGX
Sh865.0772
1 KGEN（KGEN）至 XAF
Fr139.7929
1 KGEN（KGEN）至 XCD
$0.67041
1 KGEN（KGEN）至 XOF
Fr139.7929
1 KGEN（KGEN）至 XPF
Fr25.3266
1 KGEN（KGEN）至 BWP
P3.314805
1 KGEN（KGEN）至 BZD
$0.499083
1 KGEN（KGEN）至 CVE
$23.63816
1 KGEN（KGEN）至 DJF
Fr43.9491
1 KGEN（KGEN）至 DOP
$15.901132
1 KGEN（KGEN）至 DZD
د.ج32.283966
1 KGEN（KGEN）至 FJD
$0.568607
1 KGEN（KGEN）至 GNF
Fr2,158.9685
1 KGEN（KGEN）至 GTQ
Q1.901978
1 KGEN（KGEN）至 GYD
$51.989054
1 KGEN（KGEN）至 ISK
kr30.2926

KGEN資源

要更深入地瞭解 KGEN，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方KGEN網站
區塊查詢

人們還問：關於KGEN的其他問題

KGEN（KGEN）今日價格是多少？
KGEN 實時價格為 0.2483 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 KGEN 兌 USD 的價格是多少？
目前 KGEN 兌 USD 的價格為 $ 0.2483。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
KGEN 的市值是多少？
KGEN 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
KGEN 的流通供應量是多少？
KGEN 的流通供應量為 -- USD
KGEN 的歷史最高價（ATH）是多少？
KGEN 的歷史最高價是 -- USD
KGEN 的歷史最低價（ATL）是多少？
KGEN 的歷史最低價是 -- USD
KGEN 的交易量是多少？
KGEN 的 24 小時實時交易量為 $ 866.83K USD
KGEN 今年會漲嗎？
KGEN 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 KGEN 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:27:22 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

KGEN 兌 USD 計算器

數量

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.2483 USD

交易 KGEN

KGEN/USDT
$0.2483
$0.2483$0.2483
-0.36%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

