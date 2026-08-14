Allora 今日價格

Allora (ALLO) 今日實時價格為 NT$ 0.27005，過去 24 小時內變化了 6.10%。目前 ALLO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.27005 每 ALLO。

Allora 目前市值在 NT$ 54.15M 排名第 #300，流通供應量為 200.50M ALLO。過去 24 小時內，ALLO 的交易價格在 NT$ 0.26223（低點）和 NT$ 0.29565（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 54.456458284912825986，而歷史最低價為 NT$ 1.4956316773326317766。

短期表現方面，ALLO 在過去一小時內波動了 -1.60%，過去7 天內波動了 -22.48%。過去一天，總交易量達到 NT$ 133.65K。

Allora（ALLO）市場資訊

排名 No.300 市值 NT$ 54.15MNT$ 54.15M NT$ 54.15M 成交量（24H） NT$ 133.65KNT$ 133.65K NT$ 133.65K 完全稀釋市值 NT$ 270.05MNT$ 270.05M NT$ 270.05M 流通量 200.50M 200.50M 200.50M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 785,499,999 785,499,999 785,499,999 流通率 20.05% 所屬公鏈 ETH

Allora 的目前市值為 NT$ 54.15M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 133.65K。ALLO 的流通量為 200.50M，總供應量是 785499999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 270.05M。