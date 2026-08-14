Pons 今日價格

Pons (PONS) 今日實時價格為 NT$ 0.038776，過去 24 小時內變化了 7.74%。目前 PONS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.038776 每 PONS。

Pons 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- PONS。過去 24 小時內，PONS 的交易價格在 NT$ 0.03775（低點）和 NT$ 0.046912（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，PONS 在過去一小時內波動了 -1.97%，過去7 天內波動了 +49.73%。過去一天，總交易量達到 NT$ 186.09K。

Pons（PONS）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 186.09KNT$ 186.09K NT$ 186.09K 完全稀釋市值 NT$ 38.78MNT$ 38.78M NT$ 38.78M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 ROBINHOOD

Pons 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 186.09K。PONS 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 38.78M。