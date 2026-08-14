Derive 今日價格

Derive (DRV) 今日實時價格為 NT$ 0.093，過去 24 小時內變化了 2.03%。目前 DRV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.093 每 DRV。

Derive 目前市值在 NT$ 68.59M 排名第 #268，流通供應量為 737.53M DRV。過去 24 小時內，DRV 的交易價格在 NT$ 0.0925（低點）和 NT$ 0.09512（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 17.88637903489352205，而歷史最低價為 NT$ 0.390430621316930688。

短期表現方面，DRV 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -3.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.19K。

Derive（DRV）市場資訊

排名 No.268 市值 NT$ 68.59MNT$ 68.59M NT$ 68.59M 成交量（24H） NT$ 56.19KNT$ 56.19K NT$ 56.19K 完全稀釋市值 NT$ 139.50MNT$ 139.50M NT$ 139.50M 流通量 737.53M 737.53M 737.53M 最大供應量 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 總供應量 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 流通率 49.16% 所屬公鏈 ETH

Derive 的目前市值為 NT$ 68.59M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.19K。DRV 的流通量為 737.53M，總供應量是 1500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 139.50M。