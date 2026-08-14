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Derive 目前實時價格為 0.093 TWD。DRV 市值為 68,590,260.519 TWD。追蹤台灣的 DRV 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Derive 目前實時價格為 0.093 TWD。DRV 市值為 68,590,260.519 TWD。追蹤台灣的 DRV 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Derive 圖標

Derive實時價格 (DRV)

1 DRV 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.9735865
NT$2.9735865NT$2.9735865
-2.03%1D
TWD
Derive (DRV) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:45:54 (UTC+8)

Derive 今日價格

Derive (DRV) 今日實時價格為 NT$ 0.093，過去 24 小時內變化了 2.03%。目前 DRV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.093 每 DRV。

Derive 目前市值在 NT$ 68.59M 排名第 #268，流通供應量為 737.53M DRV。過去 24 小時內，DRV 的交易價格在 NT$ 0.0925（低點）和 NT$ 0.09512（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 17.88637903489352205，而歷史最低價為 NT$ 0.390430621316930688

短期表現方面，DRV 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -3.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.19K

Derive（DRV）市場資訊

No.268

NT$ 68.59M
NT$ 68.59MNT$ 68.59M

NT$ 56.19K
NT$ 56.19KNT$ 56.19K

NT$ 139.50M
NT$ 139.50MNT$ 139.50M

737.53M
737.53M 737.53M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

49.16%

ETH

Derive 的目前市值為 NT$ 68.59M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.19K。DRV 的流通量為 737.53M，總供應量是 1500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 139.50M

Derive 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0925
NT$ 0.0925NT$ 0.0925
24H最低價
NT$ 0.09512
NT$ 0.09512NT$ 0.09512
24H最高價

NT$ 0.0925
NT$ 0.0925NT$ 0.0925

NT$ 0.09512
NT$ 0.09512NT$ 0.09512

NT$ 17.88637903489352205
NT$ 17.88637903489352205NT$ 17.88637903489352205

NT$ 0.390430621316930688
NT$ 0.390430621316930688NT$ 0.390430621316930688

-0.08%

-2.03%

-3.70%

-3.70%

Derive（DRV）價格歷史 TWD

跟蹤 Derive 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0616146-2.03%
30天NT$ -0.0522-35.96%
60天NT$ +0.053+132.50%
90天NT$ +0.053+132.50%
Derive 今日價格變化

今天，DRV 記錄了 NT$ -0.0616146 (-2.03%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Derive 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0522 (-35.96%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Derive 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DRV 的變化為 NT$ +0.053 (+132.50%)，從而更廣泛地了解其表現。

Derive 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.053 (+132.50%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Derive（DRV）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Derive 價格歷史頁面

Derive 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Derive 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Derive 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 DRV 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

DRV_USDT在4小時周期運行於0.09508，位於S2支撐點0.0951下方。價格處於中樞0.0966與S2構成的低位區間內。短期均線組呈現買入信號，而長期趨勢結構則維持中性偏空排列。 MACD指標錄得死叉形態，快慢線動能出現分層背離現象。RSI指標處於中性區域，KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買或超賣狀態。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮特徵，多空雙方在當前價格附近交投均衡，動能並未向單一方向集中釋放。 上方近端參考位為S1支撐點0.0956，該價格距離現價約0.5%；中樞阻力位0.0966位於上方1.6%處；R1阻力位0.0971則構成遠端參考。下方S2支撐位0.0951緊貼現價，R2阻力位0.0981為更高層級的參考點。關鍵流動性主要集中在0.0951至0.0966區間內。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Derive 的價格預測

Derive（DRV）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DRV 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Derive (DRV) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Derive 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Derive 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Derive 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 DRV 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Derive

準備好開始使用 Derive 了嗎？在 MEXC 購買 DRV 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Derive 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Derive (DRV) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Derive 將立即存入您的錢包。
Derive (DRV) 購買教程

Derive 能做什麼？

擁有 Derive 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Derive (DRV) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Derive (DRV)

Derive Protocol 是建構於 Derive Chain（OP Stack）上的無需許可、自託管結算層，支援選擇權、永續合約及現貨交易。Derive Exchange 則是交易撮合平台與使用者介面，負責將交易路由至 Derive Protocol 並完成結算。

Derive資源

要更深入地瞭解 Derive，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Derive網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

人們還問：關於Derive的其他問題

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Derive（DRV）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Derive 的更多資訊

DRVUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 DRV。在 MEXC 上探索 DRVUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Derive (DRV) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Derive 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
DRV/USDT
NT$2.9710305
NT$2.9710305NT$2.9710305
-2.15%
597.75K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9173545
NT$2.9173545NT$2.9173545

+380.57%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1778976
NT$0.1778976NT$0.1778976

-5.67%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4635945
NT$0.4635945NT$0.4635945

-24.81%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.981145
NT$8.981145NT$8.981145

+20.85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2594295
NT$9.2594295NT$9.2594295

+4.13%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9173545
NT$2.9173545NT$2.9173545

+380.57%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.4478995
NT$8.4478995NT$8.4478995

+128.39%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.37568088
NT$0.37568088NT$0.37568088

+80.10%

Heima

Heima

HEI

NT$5.43789
NT$5.43789NT$5.43789

+39.13%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.834236
NT$28.834236NT$28.834236

+27.67%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

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DRV
TWD
TWD

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