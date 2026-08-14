Derive實時價格 (DRV)
Derive (DRV) 今日實時價格為 NT$ 0.093，過去 24 小時內變化了 2.03%。目前 DRV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.093 每 DRV。
Derive 目前市值在 NT$ 68.59M 排名第 #268，流通供應量為 737.53M DRV。過去 24 小時內，DRV 的交易價格在 NT$ 0.0925（低點）和 NT$ 0.09512（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 17.88637903489352205，而歷史最低價為 NT$ 0.390430621316930688。
短期表現方面，DRV 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -3.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.19K。
No.268
49.16%
ETH
Derive 的目前市值為 NT$ 68.59M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.19K。DRV 的流通量為 737.53M，總供應量是 1500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 139.50M。
-0.08%
-2.03%
-3.70%
-3.70%
跟蹤 Derive 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0616146
|-2.03%
|30天
|NT$ -0.0522
|-35.96%
|60天
|NT$ +0.053
|+132.50%
|90天
|NT$ +0.053
|+132.50%
今天，DRV 記錄了 NT$ -0.0616146 (-2.03%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0522 (-35.96%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，DRV 的變化為 NT$ +0.053 (+132.50%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.053 (+132.50%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 DRV 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
DRV_USDT在4小時周期運行於0.09508，位於S2支撐點0.0951下方。價格處於中樞0.0966與S2構成的低位區間內。短期均線組呈現買入信號，而長期趨勢結構則維持中性偏空排列。 MACD指標錄得死叉形態，快慢線動能出現分層背離現象。RSI指標處於中性區域，KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買或超賣狀態。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮特徵，多空雙方在當前價格附近交投均衡，動能並未向單一方向集中釋放。 上方近端參考位為S1支撐點0.0956，該價格距離現價約0.5%；中樞阻力位0.0966位於上方1.6%處；R1阻力位0.0971則構成遠端參考。下方S2支撐位0.0951緊貼現價，R2阻力位0.0981為更高層級的參考點。關鍵流動性主要集中在0.0951至0.0966區間內。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Derive 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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Derive Protocol 是建構於 Derive Chain（OP Stack）上的無需許可、自託管結算層，支援選擇權、永續合約及現貨交易。Derive Exchange 則是交易撮合平台與使用者介面，負責將交易路由至 Derive Protocol 並完成結算。
要更深入地瞭解 Derive，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
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加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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|01-28 07:44:00
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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