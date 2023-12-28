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什麼是Memo/Tag？

#基礎概念
2023.12.28 MEXC
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不管是錢包還是交易所，用戶在進行充值/提幣時，都需要填寫正確的充提地址，但有一部分數字資產，不僅需要填寫地址，還需要填寫MEMO.。Memo是保證充值地址唯一性的數字或者字符串，與充值地址成對出現並一一對應，在其他平台也可能被稱為標籤、Tag、Message或者Payment ID。如果Memo未正確填寫，充值/提幣將無法正常入賬，導致資產損失，請務必認真填寫。

1.為什麼需要填寫Memo？


這是因為一些特殊幣種，平台所有用戶使用的地址是相同的，如XRP。因此，為了區分充值到該地址的資產屬於哪個用戶，平台為每個用戶生成了一個Memo，方便進行管理。其次，某些區塊鏈項目方也會要求在進行轉賬操作時填寫Memo。

2.MEXC上帶有Memo的幣種


以下是常見的帶有Memo的幣種：


XRP、XLM、ATOM、CRO、HBAR、EOS、BTS等。

3.填寫Memo的注意事項


① Memo與充提幣地址一一對應，用於確保充提地址的唯一性，若填錯或未填入可能導致資產遺失。

②選擇充幣網路時，其他交易平臺或錢包【提幣/提現網路】要與MEXC充幣的網路保持一致，否則會造成您的資產損失。

③不是所有幣種或網路都需要Memo，充提幣時需依實際情況操作。如提幣無需填寫Memo，則需要勾選【無Memo】，如需要填寫Memo，則必須同時填寫地址和Memo，否則會造成您的資產損失。

4.如何查看Memo——充值


以充值XRP幣進行舉例。

4.1 Web:

進入充值頁面，選擇幣種XRP，選擇轉賬網絡，然後點擊【顯示地址】。


生成地址後，將【充值地址】和【Memo/Tag】複製到對應提現平台。


4.2 App:

進入充值頁面，選擇幣種XRP，然後點擊【顯示地址】。


生成地址後，將【充值地址】和【Memo/Tag】複製到對應提現平台。


5.如何正確填寫Memo——提現


以提現XRP幣進行舉例。

5.1 Web:

進入提幣頁面，選擇提幣至地址，填寫【地址】-【轉賬網絡】-【Memo/Tag】-【數量】，點擊【提交】。
（若您的XRP地址無需Memo，可勾選無Memo，然後繼續操作。）


5.2 App:

進入提幣頁面後，選擇鏈上提幣，然後填寫【地址】-【網絡】-【Memo/Tag】-【數量】，點擊【確認】。
（若您的XRP地址無需Memo，可勾選無Memo，然後繼續操作。）


以上是有關Memo的基礎知識，請您務必正確填寫Memo。如果您未填寫/錯填標籤(Memo/Tag)，可以參考文章《未填/錯填標籤(Memo/Tag)找回申請指南》進行找回申請。如果您提現到錯誤地址或者填錯Memo，可以參考文章《提現到錯誤地址或者填錯Memo》的解決辦法。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


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