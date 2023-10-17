什麼是MEXC保險基金賬戶？

加密貨幣合約具有高風險、高波動的特點，在極端暴漲或暴跌行情下，合約用戶可能發生爆倉甚至穿倉。當穿倉發生，交易者損失的金額可能超過其賬戶中的保證金。此時，保險基金成為投資者的安全保護網，維護投資者的權益。





爆倉和穿倉有著類似的定義，但穿倉後果更加嚴重。爆倉指當用戶倉位出現虧損後，倉位的剩餘保證金小於維持保證金時，系統會自動平倉其倉位，以保障交易平台和其他用戶的利益。





穿倉是指當系統接管強平倉位後進行平倉時因為行情劇烈波動，導致最終的平倉價格比破產價格還要差（即最終倉位的實際虧損大於倉位的保證金）。





數字貨幣合約市場波動率較高、槓桿倍數較大，容易出現穿倉風險。例如投資者對比特幣做空，強平價格為30000，當市場突然異常波動快速上漲超過30000，此時訂單簿可能在30000附近沒有太多掛單，這時候投資者的合約還沒來得及平倉成交，且倉位已無法用優於破產價格的價位結算，會導致倉位損失資金金額大於保證金金額，這就是穿倉。當發生穿倉時，此部分超額損失將會由MEXC保險基金賬戶填補。





為保證用戶利益，MEXC使用保險基金來保障強平過程的順利完成，當倉位的虧損大於保證金時，保險基金會填補穿倉損失。保險基金額的增長來自於強平委託訂單在市場上因優於破產價的價格成交而產生的剩餘價值。





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