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MEXC現貨板塊介紹

#現貨
#基礎概念
2023.08.23 MEXC
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現貨交易可以通過搜索通證名稱，快速找到想要交易的代幣。MEXC的現貨交易分為數十個板塊，包括主板區、創新區、考核區、MEME、ZK和Arbitrum等。除了前3個外，其他的板塊命名均以時事熱點和代幣種類命名。

那麼什麼是主板區、創新區和考核區呢？


1.主板區


主板區是指幣種知名度高和歷史悠久的相關幣種，因此在主板區的幣種多為主流幣種，項目較為成熟，而且市值和交易量較高。最為常見的主板區幣種有：BTC、ETH和MX。



2.創新區


創新區多以新興項目為主。和主板區市場相比，創新區中的幣種往往價格波動較大，產品⻛險性也更大。建議您多方了解後謹慎操作。如圖所示，創新區代幣。


3.考核區


考核區項目通常屬於非首發項目，其中部分為早期項目，有一定用戶基礎，經社區用戶推薦上線。考核區部分早期項目尚需時間和市場考驗，項目價格波動較大，需請用戶留意追高和潛在隱藏下架⻛險。如圖所示，考核區代幣。


需要您了解的是，考核區的代幣定期會進行評估。代幣在進入考核區後將進行為期60天的評估期。如果通過評估，代幣將轉入到創新區。反之，如果未能通過評估，代幣將會被下架。

請注意：


  • 如果該項目在考核結束前總體運行良好，MEXC將在考核結束後將項目移除考核區並轉入創新區。
  • 如果該項目在考核結束前未得到有效改善，MEXC將在相關的交易對上添加 "ST"警告標籤並執行下架流程。詳情可參考：ST規則
  • 如項目在考核期間觸發ST規則，考核將提前結束， MEXC將在相關的交易對上添加 "ST"警告標籤並執行下架流程。
  • 轉入考核區的項目與上線考核區項目的考核時間不同，轉入考核區的項目考核時間為30天，上線考核區項目考核時間為60天。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

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