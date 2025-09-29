MEXC 市場「交易規則」全解析，助力現貨交易高效達成





在加密貨幣現貨交易中，除了價格判斷和策略選擇，瞭解並遵守交易平台的市場規則同樣至關重要。對於 MEXC 的用戶來說，每一個交易對不僅有獨立的價格走勢，還對應着一套特定的下單規則，包括最小下單數量、價格波動單位、最小下單金額以及不同訂單類型的最大可交易數量等。如果不瞭解這些規則，可能會在關鍵時刻出現下單失敗，錯失市場機會。









在 MEXC 上進行現貨交易時，每一個交易幣種都有與之相對應的交易規則。這些規則涵蓋了最小下單數量、最小价格波動和最小下單總金額等。





由於不同的交易對基於不同的加密貨現貨對交易市場（如 USDT、USDC 、BTC、ETH 等市場），因此在正式交易前 MEXCers 需要了解並遵守所在市場的具體規則，以避免因不符合條件而導致下單失敗。













在 MEXC，有以下幾種主要交易市場：





USDT 市場：基於 USDT 的幣對交易市場，例如 BTC/USDT ，就是用 USDT 來交易 BTC；

ETH 市場：基於 ETH 的幣對交易市場，例如 MX/ETH ，就是用 ETH 來交易 MX；

BTC 市場：基於 BTC 的幣對交易市場，例如 MX/BTC ，就是用 BTC 來交易 MX；

USDC 市場：基於 USDC 的幣對交易市場，例如 ETH/USDC ，就是用 USDC 來交易 ETH；

USDE 市場，基於 USDE 的幣對交易市場，例如 SOL/USDE ，就是用 USDE 來交易 SOL；

EUR 市場：基於 EUR 的幣對交易市場，例如 BTC/EUR ，就是用 EUR 來交易 BTC；

BRL 市場：基於 BRL 的幣對交易市場，例如 BTC/BRL ，就是用 BRL 來交易 BTC。













最小下單數量指投資者在交易時，提交訂單所需達到的最低代幣數量門檻。





在 MEXC，您可以選擇在任意的幣對市場下進行買賣加密貨幣，且每次下單的最低代幣數量必須要 在 超過最小下單數量，系統纔會接受下單申請。成功下單後，您的訂單會被系統撮合並完成交易。









最小數量波動可理解為代幣數量波動的最小單位精度，即在某個交易對中，單次下單數量能夠調整的最小幅度。例如，如果某交易對的最小數量波動為 0.01，那麼數量變動只能以 0.01 的倍數遞增或遞減。









最小价格波動指某交易對價格單次調整的最小單位值，單位為該交易市場的計價幣種。





例如，在 MX/USDT 交易對中，若最小价格波動為 0.1 USDT，則 MX 價格只能以 0.1 USDT 的倍數上下浮動。









最小下單總金額 是 現貨交易中交易的基本門檻：當您選擇一個幣對交易對並且買入時，您需要滿足當前交易對的最小下單總金額，系統纔會進入到撮合階段。





每個市場的單筆訂單最小下單總金額如下：





USDT 市場：1 USDT/筆；

ETH 市場：0.0001 ETH/筆；

BTC 市場：0.000005 BTC/筆；

USDC 市場：5 USDC/筆；

TUSD 市場：5 TUSD/筆；

BUSD 市場：5 BUSD/筆。

















當您使用限價委託進行下單時，平台會對單筆訂單可掛單的最大代幣數量進行限制，從而有效減少交易時出現極端價格波動，或者流動性不足帶來的風險。









條件單（例如限價止盈止損）在設定觸發價格後，同樣會受到最大下單數量的限制，這一規則旨在防止大額交易在瞬間觸發時對市場造成衝擊。









掌握並熟悉 MEXC 的市場交易規則，不僅可以減少因不符合條件而導致的下單失敗，還能在交易策略制定中更加精準。





例如，清楚最小价格波動有助於更合理地設置買入與賣出價格，瞭解最小下單金額則能避免因金額不足而錯失行情機會。





此外，在進行大額交易或高頻交易時，提前瞭解訂單數量限制，可以幫助你優化下單計劃，減少因系統限制而導致的延遲和滑點。









在現貨交易的過程中，特別是大額短線交易，若不滿足市場交易規則可能導致下單不成功的情況。為降低這一風險，建議在下單前：





提前查詢交易對規則：在 MEXC 交易界面或 ：在 MEXC 交易界面或 幫助中心 查看當前交易對的最小下單數量、價格波動單位、最小下單金額等資訊。





使用官方客服與機器人：在交易前通過 MEXC 在線客服或機器人確認規則細節，尤其是在進行跨市場交易時。









閱讀推薦：







