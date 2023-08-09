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一分鐘購買 MX

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2023.08.9 MEXC
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1. 持有 MX 有什麽權益


MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。MX Token 持有者，可以免費參與平臺提供的 Launchpad 和 陽光普照活動，通過這些活動可以獲得相應比例的新項目空投等獎勵。同時 MX 可以用來抵扣手續費，合約交易費率享9 折優惠。

2. 如何購買 MX Token


購買 MX Token，首先確保您的個人【現貨賬戶】中，持有 USDT、USDC、BTC 或者 ETH 四種代幣中的任何一種，因為目前 MEXC 平臺提供的 MX 相關交易對只包括這四種代幣。

如果您沒有這幾種代幣，可以通過法幣購買 USDT，或者從其他交易平臺提現到 MEXC 平臺。

2.1 網頁版


打開並登錄 MEXC 官網，點擊頁面上方【現貨交易】，選擇【現貨交易】，您可以在右側輸入框中輸入 MX，找到 MX 和 USDT 的交易對。


在 K 線圖的下方，輸入相遇購買 MX 的數量和價格，點擊【買入 MX】完成購買，等待市場成交即可。



2.2 APP 版


在 MEXC APP 首頁，選擇下方【行情】，在【現貨】版塊中選擇【 MX 】（您也可以選擇在搜索欄中搜索），進入到 MX/USDT K 線圖頁面，點擊【買入】

輸入您要購買 MX 的價格和數量，點擊【買入 MX】完成交易，等待購買成功即可。


3. 持有 MX 如何參與平臺活動


持有 MX 可以免費參與平臺的 Launchpad 和陽光普照活動，我們以陽光普照活動為例介紹。

在 MEXC 平臺首頁，選擇【現貨交易】-【陽光普照】



在活動頁面點擊【一鍵投入】，當前所有正在進行中的陽光普照活動您都可以參與。參與成功後只需要等待獎勵發放即可。


一般來說，參與陽光普照和 Launchpad 活動，您需要近 30 日最低持有 1000 枚 MX。不同的活動可能會有不一樣的條件，您可以根據參與活動的詳情頁介紹來查看是否滿足參與條件。

如果您都滿足條件，您可以同時參與陽光普照和 Launchpad 活動。您持有的 MX Token 並不會因為參與活動而鎖倉，依舊可以自由交易。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


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