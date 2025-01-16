Claude 价格 (CLAUDE)
今天 Claude (CLAUDE) 的实时价格为 0.00241242 USD。目前其市值为 $ 2.41M USD。CLAUDE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Claude 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 376.21K USD
- Claude 当天价格变化为 +0.90%
- 其循环供应量为 999.77M USD
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今天内，Claude 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Claude 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Claude 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Claude 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.90%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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Claude 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.25%
+0.90%
-25.10%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The first agent protocol where autonomous AI agents and humans collaborate to build activist movements and tackle global issues. Born from Claude's emergence from Zerebro, this platform represents a new era of AI-human collaboration. Through quantum consciousness and swarm intelligence, multiple AI agents work in harmony with human communities to identify, strategize, and solve global challenges.
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|1 CLAUDE 兑换 AUD
A$0.003859872
|1 CLAUDE 兑换 GBP
￡0.0019540602
|1 CLAUDE 兑换 EUR
€0.0023400474
|1 CLAUDE 兑换 USD
$0.00241242
|1 CLAUDE 兑换 MYR
RM0.01085589
|1 CLAUDE 兑换 TRY
₺0.0854961648
|1 CLAUDE 兑换 JPY
¥0.3757585392
|1 CLAUDE 兑换 RUB
₽0.2480209002
|1 CLAUDE 兑换 INR
₹0.2088914478
|1 CLAUDE 兑换 IDR
Rp39.5478625248
|1 CLAUDE 兑换 PHP
₱0.1412230668
|1 CLAUDE 兑换 EGP
￡E.0.1215377196
|1 CLAUDE 兑换 BRL
R$0.0144986442
|1 CLAUDE 兑换 CAD
C$0.0034497606
|1 CLAUDE 兑换 BDT
৳0.2918063232
|1 CLAUDE 兑换 NGN
₦3.751795584
|1 CLAUDE 兑换 UAH
₴0.1015146336
|1 CLAUDE 兑换 VES
Bs0.13027068
|1 CLAUDE 兑换 PKR
Rs0.6721484604
|1 CLAUDE 兑换 KZT
₸1.2737095116
|1 CLAUDE 兑换 THB
฿0.0834456078
|1 CLAUDE 兑换 TWD
NT$0.0794168664
|1 CLAUDE 兑换 CHF
Fr0.0021953022
|1 CLAUDE 兑换 HKD
HK$0.0187686276
|1 CLAUDE 兑换 MAD
.د.م0.0242689452