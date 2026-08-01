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Audiera 当前实时价格为 0.93874 USD。BEAT 市值为 150,683,415.04084 USD。追踪Malaysia的 BEAT 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Audiera 当前实时价格为 0.93874 USD。BEAT 市值为 150,683,415.04084 USD。追踪Malaysia的 BEAT 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Audiera实时价格 (BEAT)

1 BEAT 兑换为 USD 的实时价格：

$0.94298
$0.94298$0.94298
+4.72%1D
USD
Audiera (BEAT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 01:28:13 (UTC+8)

Audiera 今日价格

Audiera (BEAT) 今日实时价格为 $ 0.93874，过去 24 小时内变化了 4.72%。当前 BEAT 兑 USD 的汇率为 $ 0.93874 每 BEAT。

Audiera 目前市值在 $ 150.68M 排名第 #-，流通供应量为 160.52M BEAT。过去 24 小时内，BEAT 的交易价格在 $ 0.82919（低点）和 $ 1.22897（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，BEAT 在过去一小时内波动了 +0.95%，过去7 天内波动了 -61.50%。过去一天，总交易量达到 $ 2.19M

Audiera（BEAT）市场信息

$ 150.68M
$ 150.68M$ 150.68M

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 938.74M
$ 938.74M$ 938.74M

160.52M
160.52M 160.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.05%

BSC

Audiera 的当前市值为 $ 150.68M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.19M。BEAT 的流通量为 160.52M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 938.74M

Audiera 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.82919
$ 0.82919$ 0.82919
24H最低价
$ 1.22897
$ 1.22897$ 1.22897
24H最高价

$ 0.82919
$ 0.82919$ 0.82919

$ 1.22897
$ 1.22897$ 1.22897

--
----

--
----

+0.95%

+4.72%

-61.50%

-61.50%

Audiera（BEAT）价格历史 USD

跟踪 Audiera 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0425025+4.72%
30天$ -1.66104-63.90%
60天$ -4.33462-82.20%
90天$ +0.31965+51.63%
Audiera 今日价格变化

今天，BEAT 记录了 $ +0.0425025 (+4.72%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Audiera 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -1.66104 (-63.90%)，显示了该代币在短期内的表现。

Audiera 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BEAT 的变化为 $ -4.33462 (-82.20%)，从而更广泛地了解其表现。

Audiera 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.31965 (+51.63%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Audiera（BEAT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Audiera 价格历史页面

Audiera 分析

本分析利用人工智能模型评估 Audiera 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Audiera 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 BEAT 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

BEAT_USDT在4h周期运行于1.06288价位。价格位于S1枢纽点1.0323与中枢1.1756之间。当前结构处于区间下沿区域。短期均线组呈现买入信号排列。长期EMA维持中立状态。MACD指标形成死叉形态。RSI读数处于中性区间。快慢线指标出现分层现象。波动率保持收敛态势。多空动能分布相对均衡。上方最近阻力位为中枢1.1756。该价位距离现价约10.6%。下方最近支撑位为S1枢纽点1.0323。该价位距离现价约2.9%。远端参考支撑位于S2点位0.9126。关键流动性集中在枢纽点附近。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Audiera 的价格？

以下是一些影响Audiera（BEAT）代币价格的关键因素：

1. 市场情绪与整体加密货币市场趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. Audiera生态系统的代币实用性与采用程度
4. 合作伙伴公告与平台发展动态
5. 代币供应动态，包括代币销毁或发行
6. 影响更广泛加密货币领域的监管消息
7. 来自类似基于区块链的音频平台的竞争情况

为什么人们想知道 Audiera 今天的价格？

人们希望了解Audiera（BEAT）今天的行情，主要有以下几个关键原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合价值、把握买入/卖出时机、监测市场趋势以及评估投资表现。实时价格数据有助于交易者抓住波动带来的机会。

Audiera 的价格预测

Audiera（BEAT）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，BEAT 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Audiera (BEAT) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Audiera 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Audiera 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Audiera 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 BEAT 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Audiera

准备好开始使用 Audiera 了吗？在 MEXC 购买 BEAT 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Audiera 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Audiera (BEAT) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Audiera 将立即存入您的钱包。
Audiera (BEAT) 购买教程

Audiera 能做什么？

拥有 Audiera 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Audiera (BEAT) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Audiera (BEAT)

Audiera（$BEAT）开创了以智能体为核心的参与型经济：人类与自主 AI 智能体作为平等参与者。 智能体拥有钱包，可在链上赚取和消费，创作音乐、参与节奏对战——不再只是工具。 由 BNB Chain 上的 $BEAT 提供激励机制与共享繁荣。

Audiera资源

要更深入地了解 Audiera，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Audiera网站
区块查询

类别 :

AI ApplicationsArcade GamesArtificial Intelligence (AI)

人们还问：关于Audiera的其他问题

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Audiera（BEAT）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
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昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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01-28 07:44:00行业动态
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探索有关 Audiera 的更多信息

BEATUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 BEAT。在 MEXC 上探索 BEATUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Audiera (BEAT) 市场

探索现货和合约市场，查看 Audiera 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
BEAT/USDT
$0.9492
$0.9492$0.9492
+5.30%
2.21M (USDT)

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$0.01718$0.01718

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$0.28353$0.28353

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$0.000894$0.000894

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$0.043051$0.043051

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$1.7053
$1.7053$1.7053

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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