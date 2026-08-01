Audiera 今日价格

Audiera (BEAT) 今日实时价格为 $ 0.93874，过去 24 小时内变化了 4.72%。当前 BEAT 兑 USD 的汇率为 $ 0.93874 每 BEAT。

Audiera 目前市值在 $ 150.68M 排名第 #-，流通供应量为 160.52M BEAT。过去 24 小时内，BEAT 的交易价格在 $ 0.82919（低点）和 $ 1.22897（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，BEAT 在过去一小时内波动了 +0.95%，过去7 天内波动了 -61.50%。过去一天，总交易量达到 $ 2.19M。

Audiera（BEAT）市场信息

市值 $ 150.68M$ 150.68M $ 150.68M 成交量（24H） $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M 完全稀释市值 $ 938.74M$ 938.74M $ 938.74M 流通量 160.52M 160.52M 160.52M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 16.05% 所属公链 BSC

Audiera 的当前市值为 $ 150.68M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.19M。BEAT 的流通量为 160.52M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 938.74M。