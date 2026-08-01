Cash Cat 今日价格

Cash Cat (CASHCAT) 今日实时价格为 $ 0.15559，过去 24 小时内变化了 5.07%。当前 CASHCAT 兑 USD 的汇率为 $ 0.15559 每 CASHCAT。

Cash Cat 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- CASHCAT。过去 24 小时内，CASHCAT 的交易价格在 $ 0.14299（低点）和 $ 0.16809（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，CASHCAT 在过去一小时内波动了 +6.17%，过去7 天内波动了 +45.24%。过去一天，总交易量达到 $ 1.45M。

Cash Cat（CASHCAT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M 完全稀释市值 $ 155.59M$ 155.59M $ 155.59M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ROBINHOOD

Cash Cat 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.45M。CASHCAT 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 155.59M。