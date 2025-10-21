Dust（DUST）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.001809 $ 0.001809 $ 0.001809 24H最低价 $ 0.002817 $ 0.002817 $ 0.002817 24H最高价 24H最低价 $ 0.001809$ 0.001809 $ 0.001809 24H最高价 $ 0.002817$ 0.002817 $ 0.002817 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +3.83% 涨跌幅（1D） +3.73% 漲跌幅（7D） -7.40% 漲跌幅（7D） -7.40%

Dust（DUST）当前实时价格为 $ 0.002166。过去 24 小时内，DUST 的交易价格在 $ 0.001809 至 $ 0.002817 之间波动，市场活跃度显著。DUST 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，DUST 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.83%，过去 24 小时内变动为 +3.73%，过去 7 天内累计变动为 -7.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dust（DUST）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 78.89K$ 78.89K $ 78.89K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 BSC

Dust 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 78.89K。DUST 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。