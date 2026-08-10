Giá WORM hôm nay

Giá WORM (WORM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.04474367, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WORM sang USD là $ 0.04474367 mỗi WORM.

WORM hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 171,831, với nguồn cung lưu hành 3.84M WORM. Trong vòng 24 giờ qua, WORM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.04461926 (thấp) đến $ 0.04508084 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.260441, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.04461926.

Về hiệu suất ngắn hạn, WORM biến động -0.04% trong giờ qua và -2.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 220.46.

Thông tin thị trường WORM (WORM)

Vốn hóa thị trường $ 171.83K$ 171.83K $ 171.83K Khối lượng (24H) $ 220.46$ 220.46 $ 220.46 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 312.30K$ 312.30K $ 312.30K Nguồn cung lưu thông 3.84M 3.84M 3.84M Tổng cung 6,473,586.047067048 6,473,586.047067048 6,473,586.047067048

Vốn hoá thị trường hiện tại của WORM là $ 171.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 220.46. Nguồn cung lưu hành của WORM là 3.84M, với tổng nguồn cung là 6473586.047067048. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 312.30K.