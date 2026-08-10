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Giá WorldAssets theo thời gian thực hôm nay là 0.076745 USD. Vốn hoá thị trường của INC là 6,907,061 USD. Theo dõi cập nhật giá INC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá WorldAssets theo thời gian thực hôm nay là 0.076745 USD. Vốn hoá thị trường của INC là 6,907,061 USD. Theo dõi cập nhật giá INC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá WorldAssets (INC)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 INC sang USD

$0.076398
$0.076398$0.076398
0.00%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá WorldAssets (INC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 07:43:06 (UTC+8)

Giá WorldAssets hôm nay

Giá WorldAssets (INC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.076745, biến động 0.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá INC sang USD là $ 0.076745 mỗi INC.

WorldAssets hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 6,907,061, với nguồn cung lưu hành 90.00M INC. Trong vòng 24 giờ qua, INC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.075759 (thấp) đến $ 0.078168 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.13, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.066971.

Về hiệu suất ngắn hạn, INC biến động -1.11% trong giờ qua và -0.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 70.16K.

Thông tin thị trường WorldAssets (INC)

$ 6.91M
$ 6.91M$ 6.91M

$ 70.16K
$ 70.16K$ 70.16K

$ 23.02M
$ 23.02M$ 23.02M

90.00M
90.00M 90.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WorldAssets là $ 6.91M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 70.16K. Nguồn cung lưu hành của INC là 90.00M, với tổng nguồn cung là 300000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.02M.

Lịch sử giá WorldAssets theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.075759
$ 0.075759$ 0.075759
Thấp nhất 24H
$ 0.078168
$ 0.078168$ 0.078168
Cao nhất 24H

$ 0.075759
$ 0.075759$ 0.075759

$ 0.078168
$ 0.078168$ 0.078168

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.066971
$ 0.066971$ 0.066971

-1.11%

+0.29%

-0.84%

-0.84%

Lịch sử giá theo USD của WorldAssets (INC)

Trong hôm nay, biến động giá của WorldAssets/USD là $ +0.00022008.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của WorldAssets/USD là $ +0.0057681848.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của WorldAssets/USD là $ +0.0012154182.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của WorldAssets/USD là $ +0.00002743953032157.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.00022008+0.29%
30 ngày$ +0.0057681848+7.52%
60 ngày$ +0.0012154182+1.58%
90 ngày$ +0.00002743953032157+0.00%

Dự đoán giá WorldAssets

Dự đoán giá WorldAssets (INC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của INC vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá WorldAssets (INC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của WorldAssets có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá WorldAssets sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá INC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá WorldAssets.

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Giới thiệu WorldAssets

Giá hiện tại của WorldAssets là bao nhiêu?

WorldAssets có giá ₫2021.485180766950000, cho thấy biến động giá là 0.28% trong 24 giờ qua.

Có bao nhiêu hoạt động giao dịch được ghi nhận hôm nay?

Tổng cộng ₫-- đã được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn, cho thấy sự tham gia tích cực của thị trường và tính thanh khoản liên tục.

Thị trường INC có mức độ thanh khoản ra sao?

Điểm thanh khoản --/100 phản ánh độ sâu của sổ lệnh, khả năng thực hiện các lệnh lớn hiệu quả cũng như độ chênh lệch giá (spread) trên các cặp giao dịch chính.

Phạm vi giao dịch hàng ngày thể hiện điều gì?

Biến động giá giữa ₫1995.513659648490000 và ₫2058.967406478480000 nhấn mạnh mức độ biến động hiện tại và động lực trong ngày.

Xếp hạng hiện tại của WorldAssets trên thị trường là bao nhiêu?

Nó đang xếp ở vị trí #1370, được hỗ trợ bởi vốn hóa thị trường là ₫181933956012.161710000.

Nguồn cung đóng vai trò gì trong sự ổn định giá?

Nguồn cung lưu hành của 90000000.0 token ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi giá, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu tăng cao hoặc khan hiếm.

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến hồ sơ thanh khoản của WorldAssets?

Thanh khoản phụ thuộc vào hoạt động của nhà tạo lập thị trường, sự đa dạng của các cặp giao dịch, độ sâu của sàn giao dịch và mức độ tham gia của hệ sinh thái từ mạng lưới --.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về WorldAssets

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 07:43:06 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành WorldAssets (INC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
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02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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