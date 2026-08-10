Giá WorldAssets hôm nay

Giá WorldAssets (INC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.076745, biến động 0.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá INC sang USD là $ 0.076745 mỗi INC.

WorldAssets hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 6,907,061, với nguồn cung lưu hành 90.00M INC. Trong vòng 24 giờ qua, INC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.075759 (thấp) đến $ 0.078168 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.13, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.066971.

Về hiệu suất ngắn hạn, INC biến động -1.11% trong giờ qua và -0.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 70.16K.

Thông tin thị trường WorldAssets (INC)

Vốn hóa thị trường $ 6.91M$ 6.91M $ 6.91M Khối lượng (24H) $ 70.16K$ 70.16K $ 70.16K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.02M$ 23.02M $ 23.02M Nguồn cung lưu thông 90.00M 90.00M 90.00M Tổng cung 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WorldAssets là $ 6.91M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 70.16K. Nguồn cung lưu hành của INC là 90.00M, với tổng nguồn cung là 300000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.02M.