Giá VICTORY hôm nay

Giá VICTORY (VICTORY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VICTORY sang USD là $ 0 mỗi VICTORY.

VICTORY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,055, với nguồn cung lưu hành 119.23M VICTORY. Trong vòng 24 giờ qua, VICTORY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VICTORY biến động -0.62% trong giờ qua và -2.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 494.46.

Thông tin thị trường VICTORY (VICTORY)

Vốn hóa thị trường $ 23.06K$ 23.06K $ 23.06K Khối lượng (24H) $ 494.46$ 494.46 $ 494.46 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 96.67K$ 96.67K $ 96.67K Nguồn cung lưu thông 119.23M 119.23M 119.23M Tổng cung 499,912,850.0 499,912,850.0 499,912,850.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của VICTORY là $ 23.06K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 494.46. Nguồn cung lưu hành của VICTORY là 119.23M, với tổng nguồn cung là 499912850.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 96.67K.