Thông tin giá theo USD của VEIL (VEIL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.510369$ 0.510369 $ 0.510369 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của VEIL (VEIL) là $0.00157567. Trong 24 giờ qua, VEIL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VEIL là $ 0.510369, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VEIL đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VEIL (VEIL)

Vốn hóa thị trường $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 274.76K$ 274.76K $ 274.76K Nguồn cung lưu thông 150.17M 150.17M 150.17M Tổng cung 174,377,881.9663958 174,377,881.9663958 174,377,881.9663958

Vốn hoá thị trường hiện tại của VEIL là $ 235.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VEIL là 150.17M, với tổng nguồn cung là 174377881.9663958. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 274.76K.