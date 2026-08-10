Giá Urizen hôm nay

Giá Urizen (URI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá URI sang USD là $ 0 mỗi URI.

Urizen hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 33,606, với nguồn cung lưu hành 100.00B URI. Trong vòng 24 giờ qua, URI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, URI biến động +0.33% trong giờ qua và -8.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Urizen (URI)

Vốn hóa thị trường $ 33.61K$ 33.61K $ 33.61K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 33.61K$ 33.61K $ 33.61K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của Urizen là $ 33.61K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của URI là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 33.61K.