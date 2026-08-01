Giá Nemesis hôm nay

Giá Nemesis (NEMESIS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NEMESIS sang USD là $ 0 mỗi NEMESIS.

Nemesis hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 259,439, với nguồn cung lưu hành 999.29M NEMESIS. Trong vòng 24 giờ qua, NEMESIS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00761627, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NEMESIS biến động +0.06% trong giờ qua và -34.65% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.06K.

Thông tin thị trường Nemesis (NEMESIS)

Vốn hóa thị trường $ 259.44K$ 259.44K $ 259.44K Khối lượng (24H) $ 1.06K$ 1.06K $ 1.06K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 259.44K$ 259.44K $ 259.44K Nguồn cung lưu thông 999.29M 999.29M 999.29M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nemesis là $ 259.44K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.06K. Nguồn cung lưu hành của NEMESIS là 999.29M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 259.44K.