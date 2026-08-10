Giá MOONBASE hôm nay

Giá MOONBASE (MOONBASE) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.17, biến động 0.35% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOONBASE sang USD là $ 1.17 mỗi MOONBASE.

MOONBASE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 62,412, với nguồn cung lưu hành 53.48K MOONBASE. Trong vòng 24 giờ qua, MOONBASE được giao dịch trong khoảng từ $ 1.17 (thấp) đến $ 1.2 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 12.19, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.559647.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOONBASE biến động -3.00% trong giờ qua và +0.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.90.

Thông tin thị trường MOONBASE (MOONBASE)

Vốn hóa thị trường $ 62.41K$ 62.41K $ 62.41K Khối lượng (24H) $ 1.90$ 1.90 $ 1.90 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 81.01K$ 81.01K $ 81.01K Nguồn cung lưu thông 53.48K 53.48K 53.48K Tổng cung 60,937.867884558786 60,937.867884558786 60,937.867884558786

Vốn hoá thị trường hiện tại của MOONBASE là $ 62.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.90. Nguồn cung lưu hành của MOONBASE là 53.48K, với tổng nguồn cung là 60937.867884558786. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 81.01K.