Giá LightLink hôm nay

Giá LightLink (LL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00120037, biến động 0.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LL sang USD là $ 0.00120037 mỗi LL.

LightLink hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 98,034, với nguồn cung lưu hành 81.67M LL. Trong vòng 24 giờ qua, LL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00119735 (thấp) đến $ 0.00121416 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.162301, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00117736.

Về hiệu suất ngắn hạn, LL biến động -0.07% trong giờ qua và -0.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 25.30K.

Thông tin thị trường LightLink (LL)

Vốn hóa thị trường $ 98.03K$ 98.03K $ 98.03K Khối lượng (24H) $ 25.30K$ 25.30K $ 25.30K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Nguồn cung lưu thông 81.67M 81.67M 81.67M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của LightLink là $ 98.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 25.30K. Nguồn cung lưu hành của LL là 81.67M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.20M.