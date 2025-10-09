Tokenomics của KEK (KEKE)
Tokenomics & phân tích giá KEK (KEKE)
Khám phá tokenomics chính và dữ liệu giá KEK (KEKE), bao gồm vốn hóa thị trường, chi tiết nguồn cung, FDV và lịch sử giá. Tìm hiểu giá trị hiện tại và vị thế thị trường của token chỉ trong nháy mắt.
Thông tin KEK (KEKE)
Introducing KEK, the ultimate crypto meme project that combines the power of the ancient Egyptian god Kek with the modern online meme culture. Drawing its inspiration from the popular Cult of Kek meme, which is widespread on platforms such as 4chan and Twitch, this project aims to harness the forces of memetic magic to leave an indelible mark on the crypto world. By joining the KEK community, you will be able to revel in the delightful humor of our memes while immersing yourself in a vibrant and ever-expanding ecosystem of like-minded individuals.
The KEK project boasts a transparent and sensible tokenomics structure, with no taxes imposed on $KEKE transactions. Out of the total supply of 77,777,777,777,777 $KEKE tokens, a whopping 92.3% are allocated to the liquidity pool, with the LP tokens burnt and contract renounced. The remaining 7.7% are held in a multi-sig wallet for future centralized exchange listings and liquidity pools. KEK, the crypto god, ensures that its followers prosper by maintaining a thriving economy in which the faithful are generously rewarded. Join us in building the grand Empire of KEK, as we embark on an exciting journey to revolutionize the meme society and establish its dominance across the crypto realm.
Tokenomics của KEK (KEKE): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của KEK (KEKE) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token KEKE tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token KEKE có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của KEKE, hãy khám phá giá token KEKE theo thời gian thực!
Dự đoán giá KEKE
Bạn muốn biết xu hướng của KEKE? Trang dự đoán giá KEKE của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai.
Tại sao bạn nên chọn MEXC?
MEXC là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, được hàng triệu người dùng trên toàn cầu tin tưởng. Dù là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn đều có thể giao dịch tiền mã hoá trong tầm tay cùng MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu tokenomics trên trang này đến từ các nguồn của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Vui lòng đọc và hiểu Thoả thuận người dùng và Chính sách bảo mật