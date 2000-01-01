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Top token DaoMaker Launchpad theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực DaoMaker Launchpad. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001483
+0.14%
-0.34%
+0.20%
$ 24.91M
$ 269.20M
2
Clearpool
Clearpool
CPOOL
$ 0.01787
-0.83%
+0.11%
-1.70%
$ 17.44M
$ 3.08M
3
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12132
+0.11%
-1.18%
+4.63%
$ 12.04M
$ 616.99K
4
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.02145
+0.09%
-0.87%
+2.42%
$ 4.52M
$ 2.77M
5
Allo
Allo
RWA
$ 0.001148
-0.09%
-0.35%
+4.57%
$ 2.06M
$ 45.34M
6
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020225
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 2.02M
$ 7.07K
7
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02057
+0.19%
+1.63%
-5.90%
$ 2.00M
$ 5.07M
8
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.002094
+0.05%
-5.02%
-9.03%
$ 1.84M
$ 28.95M
9
Orion
Orion
ORN
$ 0.0122061
+0.02%
-0.00%
-53.52%
$ 1.22M
$ 26.08
10
Ternoa
Ternoa
CAPS
$ 0.00044
+0.08%
+0.01%
+12.92%
$ 1.09M
$ 417.40
11
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.00194404
0.00%
--
+23.16%
$ 884.87K
$ 3.48K
12
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00204
+1.49%
0.00%
-1.91%
$ 813.03K
$ 1.79M
13
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00014777
+3.21%
-0.08%
-10.74%
$ 679.71K
$ 21.43K
14
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00134055
+0.01%
-0.01%
-3.26%
$ 417.93K
$ 190.66
15
Gamium
Gamium
GMM
$ 6.68E-6
-0.15%
+2.50%
-10.58%
$ 326.86K
--
16
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00268257
0.00%
+0.03%
+7.04%
$ 321.91K
$ 558.83
17
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001651
-0.06%
-0.42%
-6.62%
$ 266.98K
$ 13.91M
18
Wam
Wam
WAM
$ 0.00036198
0.00%
+0.00%
-1.00%
$ 245.96K
$ 3.20K
19
Crowny
Crowny
CRWNY
$ 0.00033887
+0.05%
0.00%
-13.35%
$ 237.41K
$ 36.24
20
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.32E-5
+0.04%
+4.20%
+26.91%
$ 220.27K
--
21
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 9.219E-5
0.00%
+3.30%
+3.42%
$ 207.44K
--
22
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.220305
0.00%
-0.01%
-5.33%
$ 180.98K
$ 1.13
23
OpenOcean
OpenOcean
OOE
$ 0.00030979
0.00%
--
-6.31%
$ 177.98K
$ 43.33
24
Hord
Hord
HORD
$ 0.00198004
+0.15%
--
+2.00%
$ 175.46K
$ 71.05
25
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.00203639
+0.13%
+0.00%
+0.52%
$ 140.31K
$ 21.82
26
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.00217126
+0.02%
-0.00%
-0.47%
$ 116.10K
$ 10.85K
27
Smoothy
Smoothy
SMTY
$ 0.00098235
0.00%
--
-2.11%
$ 89.84K
$ 16.37
28
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
+0.21%
$ 88.71K
--
29
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00056049
0.00%
--
-6.35%
$ 83.63K
$ 2.42
30
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00086068
0.00%
--
-1.11%
$ 74.08K
$ 10.27
31
KingdomX
KingdomX
KT
$ 0.0001619
0.00%
-0.02%
-52.53%
$ 59.84K
$ 165.80
32
PRIMAL
PRIMAL
PRIMAL
$ 1.915E-5
0.00%
0.00%
-2.69%
$ 55.22K
--
33
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.0053686
0.00%
+0.04%
+1.33%
$ 41.05K
$ 219.25
34
Mochi Market
Mochi Market
MOMA
$ 0.00105163
0.00%
--
-0.40%
$ 38.99K
$ 2.03
35
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 5.502E-5
+0.16%
+0.10%
-0.63%
$ 35.22K
--
36
Yield Protocol
Yield Protocol
YIELD
$ 0.00023356
0.00%
--
-17.71%
$ 32.85K
$ 31.45
37
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00016081
+0.12%
0.00%
+2.95%
$ 31.34K
$ 2.89
38
Convergence
Convergence
CONV
$ 4.48E-6
0.00%
+0.90%
+0.90%
$ 27.83K
--
39
ChainPort
ChainPort
PORTX
$ 0.0001017
0.00%
--
0.00%
$ 17.40K
$ 174.25
40
FEAR
FEAR
FEAR
$ 0.00063777
+1.08%
--
+1.10%
$ 11.30K
$ 1.10
41
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 20.4971
+0.47%
+0.67%
-3.62%
--
$ 824.23
42
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.0000663
+1.52%
-0.93%
+52.78%
--
$ 913.28M

Câu hỏi thường gặp

Token DaoMaker Launchpad là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token DaoMaker Launchpad đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 42 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $75.25M.
Token DaoMaker Launchpad nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token DaoMaker Launchpad được theo dõi trên MEXC, ISP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.20% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token DaoMaker Launchpad trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 42 token DaoMaker Launchpad, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token DaoMaker Launchpad phổ biến bao gồm VR, CPOOL, ALICE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục DaoMaker Launchpad là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token DaoMaker Launchpad là khoảng $75.25M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực DaoMaker Launchpad, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.