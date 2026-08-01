Giá Everscale hôm nay

Giá Everscale (EVER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00304014, biến động 0.90% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EVER sang USD là $ 0.00304014 mỗi EVER.

Everscale hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 6,036,216, với nguồn cung lưu hành 1.99B EVER. Trong vòng 24 giờ qua, EVER được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00301108 (thấp) đến $ 0.00306896 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.9, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00220163.

Về hiệu suất ngắn hạn, EVER biến động +0.00% trong giờ qua và -1.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 13.03K.

Thông tin thị trường Everscale (EVER)

Vốn hóa thị trường $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Khối lượng (24H) $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.44M$ 6.44M $ 6.44M Nguồn cung lưu thông 1.99B 1.99B 1.99B Tổng cung 2,117,508,291.0 2,117,508,291.0 2,117,508,291.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Everscale là $ 6.04M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 13.03K. Nguồn cung lưu hành của EVER là 1.99B, với tổng nguồn cung là 2117508291.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.44M.