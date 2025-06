Khám phá thông tin chi tiết về Wink (LIKE), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Tokenomics của Wink (LIKE)

Thông tin Wink (LIKE)

LIKE là token tiện ích nằm ở trung tâm của một hệ sinh thái các sản phẩm AI và blockchain được phát triển bởi Like Labs cho các nhà sáng tạo. Like Labs đang phát triển một loạt giải pháp sử dụng AI và blockchain nhằm trao quyền cho các nhà sáng tạo, mở rộng tầm ảnh hưởng của họ và tạo ra các nguồn thu nhập bền vững trong thời đại kỹ thuật số mới. Chúng tôi tin rằng bằng cách loại bỏ kiểm duyệt tài chính và cung cấp các công cụ AI tiên tiến, chúng tôi sẽ tạo ra một nền kinh tế sáng tạo công bằng và bao trùm hơn.