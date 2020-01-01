Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Fan Token theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Fan Token. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3378
-1.37%
-2.64%
-0.65%
$ 35.27M
$ 169.23K
2
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.092
+0.09%
+0.02%
+2.44%
$ 19.92M
$ 5.36K
3
OG
OG
OG
$ 2.695
0.00%
+0.22%
+7.03%
$ 12.69M
$ 46.76K
4
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4949
+0.17%
-6.21%
-6.01%
$ 12.65M
$ 35.69K
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.5245
+0.40%
-0.17%
+4.01%
$ 8.44M
$ 119.56K
6
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.976085
-0.03%
+0.01%
+6.11%
$ 7.98M
$ 2.94M
7
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4908
+0.18%
-0.55%
+1.77%
$ 7.88M
$ 112.65K
8
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003783
+0.05%
+6.22%
+12.46%
$ 7.74M
$ 25.86M
9
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8875
+0.21%
+0.57%
+3.39%
$ 7.67M
$ 58.55K
10
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3383
+0.44%
+1.65%
+6.90%
$ 7.24M
$ 195.03K
11
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2702
+0.07%
-0.26%
+1.81%
$ 6.85M
$ 215.74K
12
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4653
-0.21%
-1.38%
+3.22%
$ 6.03M
$ 119.35K
13
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3697
+0.03%
-0.46%
+1.67%
$ 5.02M
$ 141.11K
14
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3195
-0.31%
-0.97%
+2.45%
$ 4.96M
$ 178.17K
15
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3707
-0.19%
0.00%
+5.13%
$ 4.88M
$ 146.32K
16
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2753
+0.15%
-0.76%
+3.53%
$ 3.76M
$ 195.60K
17
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1665
-0.06%
-0.12%
-0.66%
$ 3.74M
$ 325.93K
18
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.0175
-0.11%
-13.46%
+3.86%
$ 2.83M
$ 3.16M
19
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2135
-0.09%
-0.37%
+1.47%
$ 2.65M
$ 265.21K
20
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.216049
-0.07%
+0.00%
-1.18%
$ 1.83M
$ 335.73K
21
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.08209
+0.04%
+0.69%
-3.70%
$ 1.53M
$ 706.43K
22
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.110289
-0.12%
-0.03%
+4.50%
$ 1.45M
$ 55.41K
23
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00283122
0.00%
--
-0.17%
$ 1.29M
$ 11.11
24
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2172
+0.28%
-0.32%
-13.49%
$ 1.26M
$ 251.33K
25
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.184139
+0.02%
-0.01%
-9.45%
$ 1.14M
$ 65.31K
26
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08334
+0.17%
-0.50%
+2.10%
$ 1.08M
$ 708.61K
27
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.061443
0.00%
-0.01%
-2.96%
$ 813.17K
$ 33.37K
28
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.09981
-0.21%
-0.01%
-0.48%
$ 801.47K
$ 18.32K
29
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.147401
-0.01%
+0.00%
-7.31%
$ 697.18K
$ 129.05K
30
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.240379
0.00%
-0.08%
-7.87%
$ 568.69K
$ 400.50K
31
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.129536
+0.02%
-0.05%
-8.65%
$ 470.21K
$ 145.33K
32
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.053263
0.00%
-0.00%
+0.51%
$ 412.78K
$ 10.93K
33
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05366
-0.30%
-0.28%
-0.17%
$ 410.74K
$ 1.03M
34
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.063
+0.79%
-0.05%
+1.15%
$ 407.30K
$ 856.25K
35
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.154084
0.00%
0.00%
-14.69%
$ 385.20K
$ 54.65K
36
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.02083
-0.05%
+0.24%
+6.70%
$ 376.13K
$ 2.54M
37
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.053873
-0.01%
+0.01%
+2.46%
$ 369.01K
$ 6.53K
38
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
+0.05%
$ 334.92K
$ 1.48
39
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1097
0.00%
+0.27%
+0.46%
$ 313.84K
$ 498.38K
40
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.101684
-0.01%
+0.00%
+0.92%
$ 281.68K
$ 19.02K
41
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001652
-0.06%
-0.42%
-6.62%
$ 266.98K
$ 13.91M
42
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.087148
-0.03%
-0.05%
-4.82%
$ 209.15K
$ 82.84
43
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.074041
-0.13%
-0.01%
+17.16%
$ 179.30K
$ 150.46
44
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.01997
+0.35%
-0.55%
+2.77%
$ 140.33K
$ 2.82M
45
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
$ 0.054556
-3.40%
-0.00%
+10.22%
$ 125.47K
$ 1.22K
46
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.02428379
0.00%
-0.00%
-11.45%
$ 123.97K
$ 729.84
47
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.0182586
0.00%
-0.00%
-11.17%
$ 123.75K
$ 250.83
48
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.018316
0.00%
+0.00%
+4.54%
$ 114.32K
$ 247.94
49
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
FLU
$ 0.02508769
-0.14%
-0.00%
+2.85%
$ 104.03K
$ 171.36
50
Luka Modric
Luka Modric
MODRIC
$ 0.00011184
0.00%
--
+0.36%
$ 97.85K
$ 31.17

Câu hỏi thường gặp

Token Fan Token là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Fan Token đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 63 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $186.58M.
Token Fan Token nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Fan Token được theo dõi trên MEXC, FIGHT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.22% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Fan Token trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 63 token Fan Token, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Fan Token phổ biến bao gồm FB, VATRENI, OG. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Fan Token là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Fan Token là khoảng $186.58M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Fan Token, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.