Phân tích kỹ thuật Hyperliquid (HYPE) hôm nay
Biến động giá Hyperliquid (HYPE)
|Giá hiện tại
|24 giờ
|7 ngày
|30 ngày
|90 ngày
|$54.22
|--
|+5.46%
|-21.28%
|+30.87%
AI phân tích Hyperliquid hàng ngày
Phân tích Hyperliquid hôm nay 2026-08-09
- Mua lại bằng vốn lớn: Trade.xyz có kế hoạch mua 59.000 HYPE thông qua lệnh TWAP, và đã sử dụng 3,45 triệu USD phí giao dịch để mua vào; Hyperliquid đã đốt 1,12 triệu USD token trong 24 giờ, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và áp lực giảm phát, tích cực cho HYPE.
- Dòng tiền ròng ETF: ETF giao ngay HYPE tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 2,8384 triệu USD trong một ngày, vốn tổ chức tiếp tục tham gia thị trường, củng cố niềm tin thị trường, tích cực cho HYPE.
- Dòng vốn rút ra liên tục: Trong vài ngày qua, dòng tiền ròng của đồng coin này liên tục âm (ví dụ: ngày 8 tháng 8 rút ra khoảng 5,55 triệu USD), và các ví cá voi có hành vi phân phối token sang các ví khác, cho thấy áp lực bán vẫn còn, tiêu cực cho HYPE.
Phân tích Hyperliquid hôm qua 2026-08-08
- Tăng tốc đốt token: Hyperliquid đã đốt khoảng 1,12 triệu USD giá trị HYPE trong 24 giờ, lượng đốt lũy kế đạt 4,75% tổng nguồn cung, nguồn cung thu hẹp nhanh chóng tạo sự hỗ trợ mạnh mẽ cho HYPE.
- Tổ chức tiếp tục mua lại: Trade.xyz có kế hoạch mua 59.000 HYPE thông qua TWAP, và đã sử dụng 3,45 triệu USD doanh thu phí giao dịch để mua, cùng với dòng vốn ròng vào trong ngày của ETF giao ngay tại Mỹ, cho thấy nhu cầu từ các tổ chức rất mạnh mẽ.
- Vị thế hợp đồng tương lai dài đông đúc: Tỷ lệ vị thế dài/ngắn hợp đồng tương lai đạt 2,53, tỷ lệ dài/ngắn của tài khoản ưu tú đạt 2,66, cho thấy tâm lý lạc quan trên thị trường rất cao, nhưng cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.
Chỉ báo kỹ thuật Hyperliquid
Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Hyperliquid trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.
|Đường trung bình động:
|Bán
|Bán 9
|Trung lập 0
|Mua 5
|Chỉ báo kỹ thuật:
|Bán
|Bán 7
|Trung lập 1
|Mua 4
Tín hiệu thị trường Hyperliquid
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
Dòng vốn Hyperliquid
|Lịch sử
|Dòng tiền ròng vào
|Giá
|2026-08-09
|-$1.20 M
|54.51
|2026-08-08
|-$5.56 M
|54.78
|2026-08-07
|-$4.23 M
|55.81
|2026-08-06
|-$1.95 M
|55.68
|2026-08-05
|$2.67 M
|57.08
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
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