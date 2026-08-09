Phân tích kỹ thuật Hyperliquid (HYPE) hôm nay Trang Phân tích Hyperliquid cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của HYPE. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Hyperliquid bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Hyperliquid (HYPE) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $54.22 -- +5.46% -21.28% +30.87%

AI phân tích Hyperliquid hàng ngày Phân tích HYPE hôm nay Phân tích HYPE hôm qua Phân tích Hyperliquid hôm nay 2026-08-09 Mua lại bằng vốn lớn : Trade.xyz có kế hoạch mua 59.000 HYPE thông qua lệnh TWAP, và đã sử dụng 3,45 triệu USD phí giao dịch để mua vào; Hyperliquid đã đốt 1,12 triệu USD token trong 24 giờ, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và áp lực giảm phát, tích cực cho HYPE.

: Trade.xyz có kế hoạch mua 59.000 HYPE thông qua lệnh TWAP, và đã sử dụng 3,45 triệu USD phí giao dịch để mua vào; Hyperliquid đã đốt 1,12 triệu USD token trong 24 giờ, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và áp lực giảm phát, tích cực cho HYPE. Dòng tiền ròng ETF : ETF giao ngay HYPE tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 2,8384 triệu USD trong một ngày, vốn tổ chức tiếp tục tham gia thị trường, củng cố niềm tin thị trường, tích cực cho HYPE.

: ETF giao ngay HYPE tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 2,8384 triệu USD trong một ngày, vốn tổ chức tiếp tục tham gia thị trường, củng cố niềm tin thị trường, tích cực cho HYPE. Dòng vốn rút ra liên tục: Trong vài ngày qua, dòng tiền ròng của đồng coin này liên tục âm (ví dụ: ngày 8 tháng 8 rút ra khoảng 5,55 triệu USD), và các ví cá voi có hành vi phân phối token sang các ví khác, cho thấy áp lực bán vẫn còn, tiêu cực cho HYPE. Mua lại bằng vốn lớn : Trade.xyz có kế hoạch mua 59.000 HYPE thông qua lệnh TWAP, và đã sử dụng 3,45 triệu USD phí giao dịch để mua vào; Hyperliquid đã đốt 1,12 triệu USD token trong 24 giờ, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và áp lực giảm phát, tích cực cho HYPE.

: Trade.xyz có kế hoạch mua 59.000 HYPE thông qua lệnh TWAP, và đã sử dụng 3,45 triệu USD phí giao dịch để mua vào; Hyperliquid đã đốt 1,12 triệu USD token trong 24 giờ, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và áp lực giảm phát, tích cực cho HYPE. Dòng tiền ròng ETF : ETF giao ngay HYPE tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 2,8384 triệu USD trong một ngày, vốn tổ chức tiếp tục tham gia thị trường, củng cố niềm tin thị trường, tích cực cho HYPE.

: ETF giao ngay HYPE tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 2,8384 triệu USD trong một ngày, vốn tổ chức tiếp tục tham gia thị trường, củng cố niềm tin thị trường, tích cực cho HYPE. Dòng vốn rút ra liên tục: Trong vài ngày qua, dòng tiền ròng của đồng coin này liên tục âm (ví dụ: ngày 8 tháng 8 rút ra khoảng 5,55 triệu USD), và các ví cá voi có hành vi phân phối token sang các ví khác, cho thấy áp lực bán vẫn còn, tiêu cực cho HYPE. Phân tích Hyperliquid hôm qua 2026-08-08 Tăng tốc đốt token : Hyperliquid đã đốt khoảng 1,12 triệu USD giá trị HYPE trong 24 giờ, lượng đốt lũy kế đạt 4,75% tổng nguồn cung, nguồn cung thu hẹp nhanh chóng tạo sự hỗ trợ mạnh mẽ cho HYPE.

: Hyperliquid đã đốt khoảng 1,12 triệu USD giá trị HYPE trong 24 giờ, lượng đốt lũy kế đạt 4,75% tổng nguồn cung, nguồn cung thu hẹp nhanh chóng tạo sự hỗ trợ mạnh mẽ cho HYPE. Tổ chức tiếp tục mua lại : Trade.xyz có kế hoạch mua 59.000 HYPE thông qua TWAP, và đã sử dụng 3,45 triệu USD doanh thu phí giao dịch để mua, cùng với dòng vốn ròng vào trong ngày của ETF giao ngay tại Mỹ, cho thấy nhu cầu từ các tổ chức rất mạnh mẽ.

: Trade.xyz có kế hoạch mua 59.000 HYPE thông qua TWAP, và đã sử dụng 3,45 triệu USD doanh thu phí giao dịch để mua, cùng với dòng vốn ròng vào trong ngày của ETF giao ngay tại Mỹ, cho thấy nhu cầu từ các tổ chức rất mạnh mẽ. Vị thế hợp đồng tương lai dài đông đúc: Tỷ lệ vị thế dài/ngắn hợp đồng tương lai đạt 2,53, tỷ lệ dài/ngắn của tài khoản ưu tú đạt 2,66, cho thấy tâm lý lạc quan trên thị trường rất cao, nhưng cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Tăng tốc đốt token : Hyperliquid đã đốt khoảng 1,12 triệu USD giá trị HYPE trong 24 giờ, lượng đốt lũy kế đạt 4,75% tổng nguồn cung, nguồn cung thu hẹp nhanh chóng tạo sự hỗ trợ mạnh mẽ cho HYPE.

: Hyperliquid đã đốt khoảng 1,12 triệu USD giá trị HYPE trong 24 giờ, lượng đốt lũy kế đạt 4,75% tổng nguồn cung, nguồn cung thu hẹp nhanh chóng tạo sự hỗ trợ mạnh mẽ cho HYPE. Tổ chức tiếp tục mua lại : Trade.xyz có kế hoạch mua 59.000 HYPE thông qua TWAP, và đã sử dụng 3,45 triệu USD doanh thu phí giao dịch để mua, cùng với dòng vốn ròng vào trong ngày của ETF giao ngay tại Mỹ, cho thấy nhu cầu từ các tổ chức rất mạnh mẽ.

: Trade.xyz có kế hoạch mua 59.000 HYPE thông qua TWAP, và đã sử dụng 3,45 triệu USD doanh thu phí giao dịch để mua, cùng với dòng vốn ròng vào trong ngày của ETF giao ngay tại Mỹ, cho thấy nhu cầu từ các tổ chức rất mạnh mẽ. Vị thế hợp đồng tương lai dài đông đúc: Tỷ lệ vị thế dài/ngắn hợp đồng tương lai đạt 2,53, tỷ lệ dài/ngắn của tài khoản ưu tú đạt 2,66, cho thấy tâm lý lạc quan trên thị trường rất cao, nhưng cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.

Chỉ báo kỹ thuật Hyperliquid

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Hyperliquid trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Bán Bán 16 Trung lập 1 Mua 9 Đường trung bình động : Bán Bán 9 Trung lập 0 Mua 5 Chỉ báo kỹ thuật : Bán Bán 7 Trung lập 1 Mua 4 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 54.2456 54.2443 R2 54.2443 54.2435 R1 54.2436 54.243 PP 54.2423 54.2423 S1 54.2416 54.2415 S2 54.2403 54.241 S3 54.2396 54.2403

Tín hiệu thị trường Hyperliquid Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -2.68M $121.28 M $123.97 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 2.98M Hoạt động mua trong 3 ngày $219.64 M Hoạt động bán trong 3 ngày $216.66 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -12.67M Hoạt động mua trong 7 ngày $756.21 M Hoạt động bán trong 7 ngày $768.87 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Hyperliquid Dòng tiền ròng vào Giá HYPEUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$1.20 M 54.51 2026-08-08 -$5.56 M 54.78 2026-08-07 -$4.23 M 55.81 2026-08-06 -$1.95 M 55.68 2026-08-05 $2.67 M 57.08 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Hyperliquid (HYPE) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Hyperliquid theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ HYPE / USDT $54.22 $54.22 $54.22 -0.98% 9.44K (USDT) Giao dịch ngay HYPE / USDC $54.25 $54.25 $54.25 -0.98% 1.11K (USDT) Giao dịch ngay HYPE / USD1 $54.2 $54.2 $54.2 -1.02% 1.04K (USDT) Giao dịch ngay