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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Hyperliquid, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Hyperliquid, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Hyperliquid (HYPE) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Hyperliquid (HYPE) hôm nay

Trang Phân tích Hyperliquid cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của HYPE. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Hyperliquid bên dưới.

Biến động giá Hyperliquid (HYPE)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$54.22--+5.46%-21.28%+30.87%
Tìm hiểu thêm về giá Hyperliquid

AI phân tích Hyperliquid hàng ngày

Phân tích Hyperliquid hôm nay 2026-08-09

  • Mua lại bằng vốn lớn: Trade.xyz có kế hoạch mua 59.000 HYPE thông qua lệnh TWAP, và đã sử dụng 3,45 triệu USD phí giao dịch để mua vào; Hyperliquid đã đốt 1,12 triệu USD token trong 24 giờ, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và áp lực giảm phát, tích cực cho HYPE.
  • Dòng tiền ròng ETF: ETF giao ngay HYPE tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 2,8384 triệu USD trong một ngày, vốn tổ chức tiếp tục tham gia thị trường, củng cố niềm tin thị trường, tích cực cho HYPE.
  • Dòng vốn rút ra liên tục: Trong vài ngày qua, dòng tiền ròng của đồng coin này liên tục âm (ví dụ: ngày 8 tháng 8 rút ra khoảng 5,55 triệu USD), và các ví cá voi có hành vi phân phối token sang các ví khác, cho thấy áp lực bán vẫn còn, tiêu cực cho HYPE.

Phân tích Hyperliquid hôm qua 2026-08-08

  • Tăng tốc đốt token: Hyperliquid đã đốt khoảng 1,12 triệu USD giá trị HYPE trong 24 giờ, lượng đốt lũy kế đạt 4,75% tổng nguồn cung, nguồn cung thu hẹp nhanh chóng tạo sự hỗ trợ mạnh mẽ cho HYPE.
  • Tổ chức tiếp tục mua lại: Trade.xyz có kế hoạch mua 59.000 HYPE thông qua TWAP, và đã sử dụng 3,45 triệu USD doanh thu phí giao dịch để mua, cùng với dòng vốn ròng vào trong ngày của ETF giao ngay tại Mỹ, cho thấy nhu cầu từ các tổ chức rất mạnh mẽ.
  • Vị thế hợp đồng tương lai dài đông đúc: Tỷ lệ vị thế dài/ngắn hợp đồng tương lai đạt 2,53, tỷ lệ dài/ngắn của tài khoản ưu tú đạt 2,66, cho thấy tâm lý lạc quan trên thị trường rất cao, nhưng cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.

Chỉ báo kỹ thuật Hyperliquid

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Hyperliquid trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Bán
Bán 16
Trung lập 1
Mua 9
Đường trung bình động:BánBán 9Trung lập 0Mua 5
Chỉ báo kỹ thuật:BánBán 7Trung lập 1Mua 4
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
54.2456
54.2443
R2
54.2443
54.2435
R1
54.2436
54.243
PP
54.2423
54.2423
S1
54.2416
54.2415
S2
54.2403
54.241
S3
54.2396
54.2403

Tín hiệu thị trường Hyperliquid

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-2.68M
$121.28 M
$123.97 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
2.98M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$219.64 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$216.66 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-12.67M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$756.21 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$768.87 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Hyperliquid

Dòng tiền ròng vàoGiá HYPEUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$1.20 M54.51
2026-08-08-$5.56 M54.78
2026-08-07-$4.23 M55.81
2026-08-06-$1.95 M55.68
2026-08-05$2.67 M57.08

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Hyperliquid

Giao dịch thị trường Hyperliquid (HYPE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Hyperliquid theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
HYPE/USDT
$54.22
$54.22$54.22
-0.98%
9.44K (USDT)
HYPE/USDC
$54.25
$54.25$54.25
-0.98%
1.11K (USDT)
HYPE/USD1
$54.2
$54.2$54.2
-1.02%
1.04K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán HYPE sang USD

Số lượng

HYPE
HYPE
USD
USD

1 HYPE = 54.22 USD