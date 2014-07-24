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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Ethereum, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Ethereum, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Ethereum (ETH) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Ethereum (ETH) hôm nay

Trang Phân tích Ethereum cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của ETH. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Ethereum bên dưới.

Biến động giá Ethereum (ETH)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$1,920.46--+2.80%+6.61%-17.78%
Tìm hiểu thêm về giá Ethereum

AI phân tích Ethereum hàng ngày

Phân tích Ethereum hôm nay 2026-08-09

  • Dòng vốn tổ chức tham gia: Galaxy Digital và Sharplink ra mắt quỹ lợi nhuận on-chain trị giá 125 triệu USD, Grayscale cập nhật hồ sơ Mini ETF staking ETH, kết hợp với việc cá voi mua vào lượng lớn, cho thấy nhu cầu phân bổ từ các tổ chức rất mạnh mẽ, tạo động lực tích cực cho giá ETH tăng trưởng.
  • Dòng tiền liên tục chảy vào: Trong 24 giờ qua, dòng tiền ròng chảy vào đạt khoảng 718.000 USDT, tỷ lệ funding rate hợp đồng dương (0,0041%), và khối lượng chủ động mua vượt bán ở nhiều khung thời gian, cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế, hỗ trợ giá phục hồi.
  • Chỉ báo kỹ thuật được cải thiện: Trên biểu đồ ngày, cột MACD xanh rút ngắn, chỉ báo KDJ hình thành điểm cắt vàng hướng lên, giá nhận được hỗ trợ quanh vùng 1910 và dần ổn định, triển vọng kỹ thuật ngắn hạn ấm dần, báo hiệu xu hướng dao động nghiêng về tăng.

Phân tích Ethereum hôm qua 2026-08-08

  • Dòng tiền ròng liên tục vào ETF: ETF ETH giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng 49,6 triệu USD trong ngày hôm qua, thu hút vốn liên tiếp trong 4 ngày; Grayscale Staking ETF có kế hoạch staking gần 100% lượng nắm giữ và phân phối lợi nhuận, lực mua từ các tổ chức mạnh mẽ hỗ trợ giá ETH ổn định và phục hồi.
  • Cá voi và hacker tăng cường nắm giữ: Hacker Subway Jared đã chi 2,44 triệu DAI để mua 1.277 ETH, cho thấy nhu cầu on-chain đang gia tăng; Galaxy Digital ra mắt quỹ lợi nhuận on-chain trị giá 125 triệu USD, dòng tiền từ cá voi và các tổ chức tham gia thị trường cung cấp thanh khoản, thúc đẩy giá coin.
  • Phân tích kỹ thuật ngừng giảm và phục hồi: Giá ETH nhận được hỗ trợ quanh mức 1.900 USDT, MACD khung thời gian 1 giờ hình thành tín hiệu giao cắt vàng, tỷ lệ số lượng vị thế long/short tăng lên 1,19 (phe long chiếm ưu thế), động lực phục hồi ngắn hạn tăng cường, cần chú ý ngưỡng kháng cự phía trên tại 1.950 USDT.

Chỉ báo kỹ thuật Ethereum

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Ethereum trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Mua
Bán 9
Trung lập 2
Mua 15
Đường trung bình động:MuaBán 5Trung lập 0Mua 9
Chỉ báo kỹ thuật:MuaBán 4Trung lập 2Mua 6
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
1,919.5566
1,919.5533
R2
1,919.5533
1,919.5495
R1
1,919.5466
1,919.5471
PP
1,919.5433
1,919.5433
S1
1,919.5366
1,919.5395
S2
1,919.5333
1,919.5371
S3
1,919.5266
1,919.5333

Tín hiệu thị trường Ethereum

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
3.03M
$366.89 M
$363.86 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
-8.00M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$2,042.86 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$2,050.86 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-44.84M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$6,628.01 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$6,672.85 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Ethereum

Dòng tiền ròng vàoGiá ETHUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09$3.68 M1,921.20
2026-08-08$0.72 M1,922.63
2026-08-07-$2.41 M1,917.81
2026-08-06$6.89 M1,911.03
2026-08-05$5.35 M1,874.11

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Ethereum

Giao dịch thị trường Ethereum (ETH) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Ethereum theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ETH/USDT
$1,920.44
$1,920.44$1,920.44
-0.11%
33.63K (USDT)
ETH/USDC
$1,919.59
$1,919.59$1,919.59
-0.13%
133.33 (USDT)
ETH/USD1
$1,921.03
$1,921.03$1,921.03
-0.06%
74.26 (USDT)
ETH/BTC
$0.029577
$0.029577$0.029577
+0.09%
30.11 (USDT)
ETH/USDF
$1,925.09
$1,925.09$1,925.09
-0.32%
33.19 (USDT)
ETH/EUR
$1,663.18
$1,663.18$1,663.18
-0.08%
35.69 (USDT)
ETH/USDE
$1,919.37
$1,919.37$1,919.37
-0.20%
28.00 (USDT)
ETH/BRL
$9,815.61
$9,815.61$9,815.61
-0.06%
29.27 (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán ETH sang USD

Số lượng

ETH
ETH
USD
USD

1 ETH = 1,920.46 USD