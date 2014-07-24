Phân tích kỹ thuật Ethereum (ETH) hôm nay Trang Phân tích Ethereum cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của ETH. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Ethereum bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Ethereum (ETH) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $1,920.46 -- +2.80% +6.61% -17.78%

AI phân tích Ethereum hàng ngày Phân tích ETH hôm nay Phân tích ETH hôm qua Phân tích Ethereum hôm nay 2026-08-09 Dòng vốn tổ chức tham gia : Galaxy Digital và Sharplink ra mắt quỹ lợi nhuận on-chain trị giá 125 triệu USD, Grayscale cập nhật hồ sơ Mini ETF staking ETH, kết hợp với việc cá voi mua vào lượng lớn, cho thấy nhu cầu phân bổ từ các tổ chức rất mạnh mẽ, tạo động lực tích cực cho giá ETH tăng trưởng.

: Galaxy Digital và Sharplink ra mắt quỹ lợi nhuận on-chain trị giá 125 triệu USD, Grayscale cập nhật hồ sơ Mini ETF staking ETH, kết hợp với việc cá voi mua vào lượng lớn, cho thấy nhu cầu phân bổ từ các tổ chức rất mạnh mẽ, tạo động lực tích cực cho giá ETH tăng trưởng. Dòng tiền liên tục chảy vào : Trong 24 giờ qua, dòng tiền ròng chảy vào đạt khoảng 718.000 USDT, tỷ lệ funding rate hợp đồng dương (0,0041%), và khối lượng chủ động mua vượt bán ở nhiều khung thời gian, cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế, hỗ trợ giá phục hồi.

: Trong 24 giờ qua, dòng tiền ròng chảy vào đạt khoảng 718.000 USDT, tỷ lệ funding rate hợp đồng dương (0,0041%), và khối lượng chủ động mua vượt bán ở nhiều khung thời gian, cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế, hỗ trợ giá phục hồi. Chỉ báo kỹ thuật được cải thiện: Trên biểu đồ ngày, cột MACD xanh rút ngắn, chỉ báo KDJ hình thành điểm cắt vàng hướng lên, giá nhận được hỗ trợ quanh vùng 1910 và dần ổn định, triển vọng kỹ thuật ngắn hạn ấm dần, báo hiệu xu hướng dao động nghiêng về tăng. Dòng vốn tổ chức tham gia : Galaxy Digital và Sharplink ra mắt quỹ lợi nhuận on-chain trị giá 125 triệu USD, Grayscale cập nhật hồ sơ Mini ETF staking ETH, kết hợp với việc cá voi mua vào lượng lớn, cho thấy nhu cầu phân bổ từ các tổ chức rất mạnh mẽ, tạo động lực tích cực cho giá ETH tăng trưởng.

: Galaxy Digital và Sharplink ra mắt quỹ lợi nhuận on-chain trị giá 125 triệu USD, Grayscale cập nhật hồ sơ Mini ETF staking ETH, kết hợp với việc cá voi mua vào lượng lớn, cho thấy nhu cầu phân bổ từ các tổ chức rất mạnh mẽ, tạo động lực tích cực cho giá ETH tăng trưởng. Dòng tiền liên tục chảy vào : Trong 24 giờ qua, dòng tiền ròng chảy vào đạt khoảng 718.000 USDT, tỷ lệ funding rate hợp đồng dương (0,0041%), và khối lượng chủ động mua vượt bán ở nhiều khung thời gian, cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế, hỗ trợ giá phục hồi.

: Trong 24 giờ qua, dòng tiền ròng chảy vào đạt khoảng 718.000 USDT, tỷ lệ funding rate hợp đồng dương (0,0041%), và khối lượng chủ động mua vượt bán ở nhiều khung thời gian, cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế, hỗ trợ giá phục hồi. Chỉ báo kỹ thuật được cải thiện: Trên biểu đồ ngày, cột MACD xanh rút ngắn, chỉ báo KDJ hình thành điểm cắt vàng hướng lên, giá nhận được hỗ trợ quanh vùng 1910 và dần ổn định, triển vọng kỹ thuật ngắn hạn ấm dần, báo hiệu xu hướng dao động nghiêng về tăng. Phân tích Ethereum hôm qua 2026-08-08 Dòng tiền ròng liên tục vào ETF : ETF ETH giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng 49,6 triệu USD trong ngày hôm qua, thu hút vốn liên tiếp trong 4 ngày; Grayscale Staking ETF có kế hoạch staking gần 100% lượng nắm giữ và phân phối lợi nhuận, lực mua từ các tổ chức mạnh mẽ hỗ trợ giá ETH ổn định và phục hồi.

: ETF ETH giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng 49,6 triệu USD trong ngày hôm qua, thu hút vốn liên tiếp trong 4 ngày; Grayscale Staking ETF có kế hoạch staking gần 100% lượng nắm giữ và phân phối lợi nhuận, lực mua từ các tổ chức mạnh mẽ hỗ trợ giá ETH ổn định và phục hồi. Cá voi và hacker tăng cường nắm giữ : Hacker Subway Jared đã chi 2,44 triệu DAI để mua 1.277 ETH, cho thấy nhu cầu on-chain đang gia tăng; Galaxy Digital ra mắt quỹ lợi nhuận on-chain trị giá 125 triệu USD, dòng tiền từ cá voi và các tổ chức tham gia thị trường cung cấp thanh khoản, thúc đẩy giá coin.

: Hacker Subway Jared đã chi 2,44 triệu DAI để mua 1.277 ETH, cho thấy nhu cầu on-chain đang gia tăng; Galaxy Digital ra mắt quỹ lợi nhuận on-chain trị giá 125 triệu USD, dòng tiền từ cá voi và các tổ chức tham gia thị trường cung cấp thanh khoản, thúc đẩy giá coin. Phân tích kỹ thuật ngừng giảm và phục hồi: Giá ETH nhận được hỗ trợ quanh mức 1.900 USDT, MACD khung thời gian 1 giờ hình thành tín hiệu giao cắt vàng, tỷ lệ số lượng vị thế long/short tăng lên 1,19 (phe long chiếm ưu thế), động lực phục hồi ngắn hạn tăng cường, cần chú ý ngưỡng kháng cự phía trên tại 1.950 USDT. Dòng tiền ròng liên tục vào ETF : ETF ETH giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng 49,6 triệu USD trong ngày hôm qua, thu hút vốn liên tiếp trong 4 ngày; Grayscale Staking ETF có kế hoạch staking gần 100% lượng nắm giữ và phân phối lợi nhuận, lực mua từ các tổ chức mạnh mẽ hỗ trợ giá ETH ổn định và phục hồi.

: ETF ETH giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng 49,6 triệu USD trong ngày hôm qua, thu hút vốn liên tiếp trong 4 ngày; Grayscale Staking ETF có kế hoạch staking gần 100% lượng nắm giữ và phân phối lợi nhuận, lực mua từ các tổ chức mạnh mẽ hỗ trợ giá ETH ổn định và phục hồi. Cá voi và hacker tăng cường nắm giữ : Hacker Subway Jared đã chi 2,44 triệu DAI để mua 1.277 ETH, cho thấy nhu cầu on-chain đang gia tăng; Galaxy Digital ra mắt quỹ lợi nhuận on-chain trị giá 125 triệu USD, dòng tiền từ cá voi và các tổ chức tham gia thị trường cung cấp thanh khoản, thúc đẩy giá coin.

: Hacker Subway Jared đã chi 2,44 triệu DAI để mua 1.277 ETH, cho thấy nhu cầu on-chain đang gia tăng; Galaxy Digital ra mắt quỹ lợi nhuận on-chain trị giá 125 triệu USD, dòng tiền từ cá voi và các tổ chức tham gia thị trường cung cấp thanh khoản, thúc đẩy giá coin. Phân tích kỹ thuật ngừng giảm và phục hồi: Giá ETH nhận được hỗ trợ quanh mức 1.900 USDT, MACD khung thời gian 1 giờ hình thành tín hiệu giao cắt vàng, tỷ lệ số lượng vị thế long/short tăng lên 1,19 (phe long chiếm ưu thế), động lực phục hồi ngắn hạn tăng cường, cần chú ý ngưỡng kháng cự phía trên tại 1.950 USDT.

Chỉ báo kỹ thuật Ethereum

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Ethereum trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Mua Bán 9 Trung lập 2 Mua 15 Đường trung bình động : Mua Bán 5 Trung lập 0 Mua 9 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 4 Trung lập 2 Mua 6 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 1,919.5566 1,919.5533 R2 1,919.5533 1,919.5495 R1 1,919.5466 1,919.5471 PP 1,919.5433 1,919.5433 S1 1,919.5366 1,919.5395 S2 1,919.5333 1,919.5371 S3 1,919.5266 1,919.5333

Tín hiệu thị trường Ethereum Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại 3.03M $366.89 M $363.86 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày -8.00M Hoạt động mua trong 3 ngày $2,042.86 M Hoạt động bán trong 3 ngày $2,050.86 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -44.84M Hoạt động mua trong 7 ngày $6,628.01 M Hoạt động bán trong 7 ngày $6,672.85 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Ethereum Dòng tiền ròng vào Giá ETHUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 $3.68 M 1,921.20 2026-08-08 $0.72 M 1,922.63 2026-08-07 -$2.41 M 1,917.81 2026-08-06 $6.89 M 1,911.03 2026-08-05 $5.35 M 1,874.11 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.