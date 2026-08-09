Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Pepe, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Pepe, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về PEPE

Thông tin giá PEPE

PEPE là gì

Website chính thức PEPE

Tokenomics của PEPE

Dự báo giá PEPE

Lịch sử PEPE

Hướng dẫn mua PEPE

Chuyển đổi PEPE sang fiat

PEPE Spot

PEPE USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật Pepe (PEPE) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Pepe (PEPE) hôm nay

Trang Phân tích Pepe cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của PEPE. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Pepe bên dưới.

Biến động giá Pepe (PEPE)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.000002886---0.25%+5.21%-33.68%
Tìm hiểu thêm về giá Pepe

AI phân tích Pepe hàng ngày

Phân tích Pepe hôm nay 2026-08-09

  • Dòng vốn từ cá voi rút ra: Trong 3 ngày qua, dòng vốn ròng rút ra khoảng 3,95 triệu USDT, cho thấy các nhà đầu tư lớn đang phân phối ở vùng giá cao, tạo áp lực ngắn hạn lên giá coin.
  • Tâm lý mở vị thế mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng đạt 3,45, nhà đầu tư nhỏ lẻ cực kỳ lạc quan, điều này thường báo hiệu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn và tác động ngược lại đến giá coin.
  • Phí funding khá cao: Phí funding hiện tại là 0,01%, làm tăng chi phí nắm giữ vị thế mua; nếu giá không tăng, dễ dẫn đến hiện tượng thanh lý hàng loạt các vị thế mua.

Phân tích Pepe hôm qua 2026-08-08

  • Cá voi tiếp tục rút vốn: PEPE ghi nhận dòng tiền rút ròng liên tục trong những ngày gần đây, với lượng rút ròng khoảng 2,81 triệu USDT chỉ trong ngày 5 tháng 8, cho thấy các quỹ lớn đang giảm vị thế ở mức giá cao, tạo áp lực bán lên giá token.
  • Tâm lý hợp đồng quá nóng: Tỷ lệ số người nắm giữ vị thế mua/bán lên tới 3,2, tâm lý mở vị thế mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ trở nên cực kỳ chật chội; đồng thời tỷ lệ phí funding đang dương (0,01%), phe mua phải trả phí cao và đối mặt với rủi ro điều chỉnh.
  • Phân tích kỹ thuật chịu áp lực ngắn hạn: Chỉ số KDJ khung 4 giờ có giá trị J ở mức cao (89), KDJ khung 1 giờ hình thành tín hiệu giao cắt giảm, hơn nữa giá đang vận hành dưới đường trung bình động ngắn hạn, báo hiệu nhu cầu điều chỉnh trong ngắn hạn.

Chỉ báo kỹ thuật Pepe

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Pepe trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Trung lập
Bán 10
Trung lập 2
Mua 14
Đường trung bình động:Trung lậpBán 7Trung lập 0Mua 7
Chỉ báo kỹ thuật:MuaBán 3Trung lập 2Mua 7
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.00000289
0.0000028895
R2
0.0000028895
0.000002889
R1
0.0000028886
0.0000028887
PP
0.0000028881
0.0000028881
S1
0.0000028872
0.0000028876
S2
0.0000028867
0.0000028873
S3
0.0000028858
0.0000028867

Tín hiệu thị trường Pepe

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-10.16M
$89.11 M
$99.26 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
-3.38M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$114.81 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$118.19 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-0.66M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$316.17 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$316.83 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Pepe

Dòng tiền ròng vàoGiá PEPEUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09$0.22 M0.00
2026-08-08$0.05 M0.00
2026-08-07$0.74 M0.00
2026-08-06-$1.09 M0.00
2026-08-05-$2.81 M0.00

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Pepe

Giao dịch thị trường Pepe (PEPE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Pepe theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
PEPE/USDT
$0.000002886
$0.000002886$0.000002886
-0.03%
53.51B (USDT)
PEPE/USDC
$0.000002888
$0.000002888$0.000002888
+0.17%
18.98B (USDT)
PEPE/EUR
$0.0000025
$0.0000025$0.0000025
+0.16%
22.94B (USDT)
PEPE/USD1
$0.000002884
$0.000002884$0.000002884
0.00%
20.03B (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán PEPE sang USD

Số lượng

PEPE
PEPE
USD
USD

1 PEPE = 0.000002886 USD