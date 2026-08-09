Phân tích kỹ thuật Pepe (PEPE) hôm nay Trang Phân tích Pepe cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của PEPE. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Pepe bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Pepe (PEPE) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.000002886 -- -0.25% +5.21% -33.68%

AI phân tích Pepe hàng ngày Phân tích PEPE hôm nay Phân tích PEPE hôm qua Phân tích Pepe hôm nay 2026-08-09 Dòng vốn từ cá voi rút ra : Trong 3 ngày qua, dòng vốn ròng rút ra khoảng 3,95 triệu USDT, cho thấy các nhà đầu tư lớn đang phân phối ở vùng giá cao, tạo áp lực ngắn hạn lên giá coin.

: Trong 3 ngày qua, dòng vốn ròng rút ra khoảng 3,95 triệu USDT, cho thấy các nhà đầu tư lớn đang phân phối ở vùng giá cao, tạo áp lực ngắn hạn lên giá coin. Tâm lý mở vị thế mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ : Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng đạt 3,45, nhà đầu tư nhỏ lẻ cực kỳ lạc quan, điều này thường báo hiệu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn và tác động ngược lại đến giá coin.

: Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng đạt 3,45, nhà đầu tư nhỏ lẻ cực kỳ lạc quan, điều này thường báo hiệu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn và tác động ngược lại đến giá coin. Phí funding khá cao: Phí funding hiện tại là 0,01%, làm tăng chi phí nắm giữ vị thế mua; nếu giá không tăng, dễ dẫn đến hiện tượng thanh lý hàng loạt các vị thế mua. Dòng vốn từ cá voi rút ra : Trong 3 ngày qua, dòng vốn ròng rút ra khoảng 3,95 triệu USDT, cho thấy các nhà đầu tư lớn đang phân phối ở vùng giá cao, tạo áp lực ngắn hạn lên giá coin.

: Trong 3 ngày qua, dòng vốn ròng rút ra khoảng 3,95 triệu USDT, cho thấy các nhà đầu tư lớn đang phân phối ở vùng giá cao, tạo áp lực ngắn hạn lên giá coin. Tâm lý mở vị thế mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ : Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng đạt 3,45, nhà đầu tư nhỏ lẻ cực kỳ lạc quan, điều này thường báo hiệu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn và tác động ngược lại đến giá coin.

: Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng đạt 3,45, nhà đầu tư nhỏ lẻ cực kỳ lạc quan, điều này thường báo hiệu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn và tác động ngược lại đến giá coin. Phí funding khá cao: Phí funding hiện tại là 0,01%, làm tăng chi phí nắm giữ vị thế mua; nếu giá không tăng, dễ dẫn đến hiện tượng thanh lý hàng loạt các vị thế mua. Phân tích Pepe hôm qua 2026-08-08 Cá voi tiếp tục rút vốn : PEPE ghi nhận dòng tiền rút ròng liên tục trong những ngày gần đây, với lượng rút ròng khoảng 2,81 triệu USDT chỉ trong ngày 5 tháng 8, cho thấy các quỹ lớn đang giảm vị thế ở mức giá cao, tạo áp lực bán lên giá token.

: PEPE ghi nhận dòng tiền rút ròng liên tục trong những ngày gần đây, với lượng rút ròng khoảng 2,81 triệu USDT chỉ trong ngày 5 tháng 8, cho thấy các quỹ lớn đang giảm vị thế ở mức giá cao, tạo áp lực bán lên giá token. Tâm lý hợp đồng quá nóng : Tỷ lệ số người nắm giữ vị thế mua/bán lên tới 3,2, tâm lý mở vị thế mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ trở nên cực kỳ chật chội; đồng thời tỷ lệ phí funding đang dương (0,01%), phe mua phải trả phí cao và đối mặt với rủi ro điều chỉnh.

: Tỷ lệ số người nắm giữ vị thế mua/bán lên tới 3,2, tâm lý mở vị thế mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ trở nên cực kỳ chật chội; đồng thời tỷ lệ phí funding đang dương (0,01%), phe mua phải trả phí cao và đối mặt với rủi ro điều chỉnh. Phân tích kỹ thuật chịu áp lực ngắn hạn: Chỉ số KDJ khung 4 giờ có giá trị J ở mức cao (89), KDJ khung 1 giờ hình thành tín hiệu giao cắt giảm, hơn nữa giá đang vận hành dưới đường trung bình động ngắn hạn, báo hiệu nhu cầu điều chỉnh trong ngắn hạn. Cá voi tiếp tục rút vốn : PEPE ghi nhận dòng tiền rút ròng liên tục trong những ngày gần đây, với lượng rút ròng khoảng 2,81 triệu USDT chỉ trong ngày 5 tháng 8, cho thấy các quỹ lớn đang giảm vị thế ở mức giá cao, tạo áp lực bán lên giá token.

: PEPE ghi nhận dòng tiền rút ròng liên tục trong những ngày gần đây, với lượng rút ròng khoảng 2,81 triệu USDT chỉ trong ngày 5 tháng 8, cho thấy các quỹ lớn đang giảm vị thế ở mức giá cao, tạo áp lực bán lên giá token. Tâm lý hợp đồng quá nóng : Tỷ lệ số người nắm giữ vị thế mua/bán lên tới 3,2, tâm lý mở vị thế mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ trở nên cực kỳ chật chội; đồng thời tỷ lệ phí funding đang dương (0,01%), phe mua phải trả phí cao và đối mặt với rủi ro điều chỉnh.

: Tỷ lệ số người nắm giữ vị thế mua/bán lên tới 3,2, tâm lý mở vị thế mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ trở nên cực kỳ chật chội; đồng thời tỷ lệ phí funding đang dương (0,01%), phe mua phải trả phí cao và đối mặt với rủi ro điều chỉnh. Phân tích kỹ thuật chịu áp lực ngắn hạn: Chỉ số KDJ khung 4 giờ có giá trị J ở mức cao (89), KDJ khung 1 giờ hình thành tín hiệu giao cắt giảm, hơn nữa giá đang vận hành dưới đường trung bình động ngắn hạn, báo hiệu nhu cầu điều chỉnh trong ngắn hạn.

Chỉ báo kỹ thuật Pepe

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Pepe trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Trung lập Bán 10 Trung lập 2 Mua 14 Đường trung bình động : Trung lập Bán 7 Trung lập 0 Mua 7 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 3 Trung lập 2 Mua 7 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.00000289 0.0000028895 R2 0.0000028895 0.000002889 R1 0.0000028886 0.0000028887 PP 0.0000028881 0.0000028881 S1 0.0000028872 0.0000028876 S2 0.0000028867 0.0000028873 S3 0.0000028858 0.0000028867

Tín hiệu thị trường Pepe Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -10.16M $89.11 M $99.26 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày -3.38M Hoạt động mua trong 3 ngày $114.81 M Hoạt động bán trong 3 ngày $118.19 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -0.66M Hoạt động mua trong 7 ngày $316.17 M Hoạt động bán trong 7 ngày $316.83 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Pepe Dòng tiền ròng vào Giá PEPEUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 $0.22 M 0.00 2026-08-08 $0.05 M 0.00 2026-08-07 $0.74 M 0.00 2026-08-06 -$1.09 M 0.00 2026-08-05 -$2.81 M 0.00 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Pepe (PEPE) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Pepe theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ PEPE / USDT $0.000002886 $0.000002886 $0.000002886 -0.03% 53.51B (USDT) Giao dịch ngay PEPE / USDC $0.000002888 $0.000002888 $0.000002888 +0.17% 18.98B (USDT) Giao dịch ngay PEPE / EUR $0.0000025 $0.0000025 $0.0000025 +0.16% 22.94B (USDT) Giao dịch ngay PEPE / USD1 $0.000002884 $0.000002884 $0.000002884 0.00% 20.03B (USDT) Giao dịch ngay