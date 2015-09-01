Phân tích kỹ thuật Cardano (ADA) hôm nay Trang Phân tích Cardano cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của ADA. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Cardano bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Cardano (ADA) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.198 -- +6.68% +17.92% -29.14%

AI phân tích Cardano hàng ngày Phân tích ADA 2026-07-29 Phân tích ADA 2026-07-28 Phân tích Cardano 2026-07-29 Cá voi liên tục gom hàng : Tỷ lệ nắm giữ ADA của các ví cá voi đã tăng lên 67% (mức cao nhất kể từ năm 2020), đồng thời dòng vốn ròng chảy vào gần đây rất đáng kể (khoảng 1,738 triệu USDT trong ngày hôm qua), cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tích cực tích lũy ở vùng giá thấp, tạo lực đỡ mạnh mẽ cho giá đồng coin.

: Tỷ lệ nắm giữ ADA của các ví cá voi đã tăng lên 67% (mức cao nhất kể từ năm 2020), đồng thời dòng vốn ròng chảy vào gần đây rất đáng kể (khoảng 1,738 triệu USDT trong ngày hôm qua), cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tích cực tích lũy ở vùng giá thấp, tạo lực đỡ mạnh mẽ cho giá đồng coin. Phục hồi kỹ thuật do quá bán : Sau khi giá ADA chạm đáy 4 năm, chỉ báo KDJ khung 4 giờ đã hình thành điểm cắt vàng (giá trị J tăng lên 95), RSI thoát khỏi vùng quá bán và giá đã vượt lên trên đường trung bình động MA5. Nhu cầu phục hồi kỹ thuật ngắn hạn rất lớn, kỳ vọng xu hướng phục hồi sẽ tiếp diễn.

: Sau khi giá ADA chạm đáy 4 năm, chỉ báo KDJ khung 4 giờ đã hình thành điểm cắt vàng (giá trị J tăng lên 95), RSI thoát khỏi vùng quá bán và giá đã vượt lên trên đường trung bình động MA5. Nhu cầu phục hồi kỹ thuật ngắn hạn rất lớn, kỳ vọng xu hướng phục hồi sẽ tiếp diễn. Tâm lý hợp đồng tương lai nghiêng hẳn về phe mua: Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng ADA đạt 3,71, tỷ lệ này ở các tài khoản ưu tú lên tới 7,45, cho thấy tâm lý mua vào trên thị trường đang rất hưng phấn; đồng thời phí funding rate đang dương (0,01%), chứng tỏ phe mua đang chiếm ưu thế. Mặc dù phí funding rate không cao nhưng kết hợp với tỷ lệ nắm giữ lớn cho thấy động lực phục hồi vẫn còn. Cá voi liên tục gom hàng : Tỷ lệ nắm giữ ADA của các ví cá voi đã tăng lên 67% (mức cao nhất kể từ năm 2020), đồng thời dòng vốn ròng chảy vào gần đây rất đáng kể (khoảng 1,738 triệu USDT trong ngày hôm qua), cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tích cực tích lũy ở vùng giá thấp, tạo lực đỡ mạnh mẽ cho giá đồng coin.

: Tỷ lệ nắm giữ ADA của các ví cá voi đã tăng lên 67% (mức cao nhất kể từ năm 2020), đồng thời dòng vốn ròng chảy vào gần đây rất đáng kể (khoảng 1,738 triệu USDT trong ngày hôm qua), cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tích cực tích lũy ở vùng giá thấp, tạo lực đỡ mạnh mẽ cho giá đồng coin. Phục hồi kỹ thuật do quá bán : Sau khi giá ADA chạm đáy 4 năm, chỉ báo KDJ khung 4 giờ đã hình thành điểm cắt vàng (giá trị J tăng lên 95), RSI thoát khỏi vùng quá bán và giá đã vượt lên trên đường trung bình động MA5. Nhu cầu phục hồi kỹ thuật ngắn hạn rất lớn, kỳ vọng xu hướng phục hồi sẽ tiếp diễn.

: Sau khi giá ADA chạm đáy 4 năm, chỉ báo KDJ khung 4 giờ đã hình thành điểm cắt vàng (giá trị J tăng lên 95), RSI thoát khỏi vùng quá bán và giá đã vượt lên trên đường trung bình động MA5. Nhu cầu phục hồi kỹ thuật ngắn hạn rất lớn, kỳ vọng xu hướng phục hồi sẽ tiếp diễn. Tâm lý hợp đồng tương lai nghiêng hẳn về phe mua: Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng ADA đạt 3,71, tỷ lệ này ở các tài khoản ưu tú lên tới 7,45, cho thấy tâm lý mua vào trên thị trường đang rất hưng phấn; đồng thời phí funding rate đang dương (0,01%), chứng tỏ phe mua đang chiếm ưu thế. Mặc dù phí funding rate không cao nhưng kết hợp với tỷ lệ nắm giữ lớn cho thấy động lực phục hồi vẫn còn. Phân tích Cardano 2026-07-28 Dòng vốn tiếp tục rút ra : Trong 7 ngày qua, có tới 6 ngày ghi nhận dòng vốn rút ròng, với lượng rút ròng trong 24 giờ gần nhất khoảng 2,158 triệu USDT, cho thấy xu hướng rút vốn khỏi thị trường đang rất mạnh mẽ, tạo áp lực giảm giá lên đồng ADA.

: Trong 7 ngày qua, có tới 6 ngày ghi nhận dòng vốn rút ròng, với lượng rút ròng trong 24 giờ gần nhất khoảng 2,158 triệu USDT, cho thấy xu hướng rút vốn khỏi thị trường đang rất mạnh mẽ, tạo áp lực giảm giá lên đồng ADA. Hợp đồng tương lai cực kỳ lạc quan : Tỷ lệ phí funding hiện tại ở mức âm (-0,0119%), cho thấy vị thế mua đang chiếm ưu thế nhưng phải trả phí; tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản chuyên nghiệp lên tới 4,78, trong khi tỷ lệ này ở nhà đầu tư nhỏ lẻ là khoảng 3,98, thị trường đang quá đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh giá.

: Tỷ lệ phí funding hiện tại ở mức âm (-0,0119%), cho thấy vị thế mua đang chiếm ưu thế nhưng phải trả phí; tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản chuyên nghiệp lên tới 4,78, trong khi tỷ lệ này ở nhà đầu tư nhỏ lẻ là khoảng 3,98, thị trường đang quá đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh giá. Áp lực từ phân tích kỹ thuật: Ở khung thời gian ngày, chỉ số J của KDJ đã giảm xuống -3, đi vào vùng quá bán; giá đã phá vỡ các đường trung bình động ngắn hạn, đồng thời chịu áp lực kháng cự từ đường MA20 (khoảng 0,165 USDT) ở phía trên, xu hướng ngắn hạn khá yếu. Dòng vốn tiếp tục rút ra : Trong 7 ngày qua, có tới 6 ngày ghi nhận dòng vốn rút ròng, với lượng rút ròng trong 24 giờ gần nhất khoảng 2,158 triệu USDT, cho thấy xu hướng rút vốn khỏi thị trường đang rất mạnh mẽ, tạo áp lực giảm giá lên đồng ADA.

: Trong 7 ngày qua, có tới 6 ngày ghi nhận dòng vốn rút ròng, với lượng rút ròng trong 24 giờ gần nhất khoảng 2,158 triệu USDT, cho thấy xu hướng rút vốn khỏi thị trường đang rất mạnh mẽ, tạo áp lực giảm giá lên đồng ADA. Hợp đồng tương lai cực kỳ lạc quan : Tỷ lệ phí funding hiện tại ở mức âm (-0,0119%), cho thấy vị thế mua đang chiếm ưu thế nhưng phải trả phí; tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản chuyên nghiệp lên tới 4,78, trong khi tỷ lệ này ở nhà đầu tư nhỏ lẻ là khoảng 3,98, thị trường đang quá đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh giá.

: Tỷ lệ phí funding hiện tại ở mức âm (-0,0119%), cho thấy vị thế mua đang chiếm ưu thế nhưng phải trả phí; tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản chuyên nghiệp lên tới 4,78, trong khi tỷ lệ này ở nhà đầu tư nhỏ lẻ là khoảng 3,98, thị trường đang quá đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh giá. Áp lực từ phân tích kỹ thuật: Ở khung thời gian ngày, chỉ số J của KDJ đã giảm xuống -3, đi vào vùng quá bán; giá đã phá vỡ các đường trung bình động ngắn hạn, đồng thời chịu áp lực kháng cự từ đường MA20 (khoảng 0,165 USDT) ở phía trên, xu hướng ngắn hạn khá yếu.

Chỉ báo kỹ thuật Cardano

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Cardano trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Trung lập Bán 12 Trung lập 3 Mua 11 Đường trung bình động : Trung lập Bán 8 Trung lập 0 Mua 6 Chỉ báo kỹ thuật : Trung lập Bán 4 Trung lập 3 Mua 5 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.1978 0.1978 R2 0.1978 0.1977 R1 0.1977 0.1977 PP 0.1977 0.1977 S1 0.1976 0.1976 S2 0.1976 0.1976 S3 0.1975 0.1976

Tín hiệu thị trường Cardano Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -1.01M $35.52 M $36.53 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 2.65M Hoạt động mua trong 3 ngày $43.13 M Hoạt động bán trong 3 ngày $40.48 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 2.11M Hoạt động mua trong 7 ngày $143.28 M Hoạt động bán trong 7 ngày $141.16 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Cardano Dòng tiền ròng vào Giá ADAUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.66 M 0.20 2026-08-08 $0.50 M 0.20 2026-08-07 -$1.14 M 0.20 2026-08-06 $1.44 M 0.21 2026-08-05 -$0.08 M 0.19 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Cardano (ADA) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Cardano theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ ADA / USDT $0.1979 $0.1979 $0.1979 -0.89% 15.33M (USDT) Giao dịch ngay ADA / USDC $0.198 $0.198 $0.198 -0.80% 367.03K (USDT) Giao dịch ngay ADA / BTC $0.000003052 $0.000003052 $0.000003052 -0.48% 46.30K (USDT) Giao dịch ngay ADA / EUR $0.1711 $0.1711 $0.1711 -0.98% 310.88K (USDT) Giao dịch ngay ADA / USD1 $0.1979 $0.1979 $0.1979 -0.80% 272.12K (USDT) Giao dịch ngay