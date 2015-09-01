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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Cardano, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Cardano, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Cardano (ADA) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Cardano (ADA) hôm nay

Trang Phân tích Cardano cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của ADA. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Cardano bên dưới.

Biến động giá Cardano (ADA)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.198--+6.68%+17.92%-29.14%
Tìm hiểu thêm về giá Cardano

AI phân tích Cardano hàng ngày

Phân tích Cardano 2026-07-29

  • Cá voi liên tục gom hàng: Tỷ lệ nắm giữ ADA của các ví cá voi đã tăng lên 67% (mức cao nhất kể từ năm 2020), đồng thời dòng vốn ròng chảy vào gần đây rất đáng kể (khoảng 1,738 triệu USDT trong ngày hôm qua), cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tích cực tích lũy ở vùng giá thấp, tạo lực đỡ mạnh mẽ cho giá đồng coin.
  • Phục hồi kỹ thuật do quá bán: Sau khi giá ADA chạm đáy 4 năm, chỉ báo KDJ khung 4 giờ đã hình thành điểm cắt vàng (giá trị J tăng lên 95), RSI thoát khỏi vùng quá bán và giá đã vượt lên trên đường trung bình động MA5. Nhu cầu phục hồi kỹ thuật ngắn hạn rất lớn, kỳ vọng xu hướng phục hồi sẽ tiếp diễn.
  • Tâm lý hợp đồng tương lai nghiêng hẳn về phe mua: Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng ADA đạt 3,71, tỷ lệ này ở các tài khoản ưu tú lên tới 7,45, cho thấy tâm lý mua vào trên thị trường đang rất hưng phấn; đồng thời phí funding rate đang dương (0,01%), chứng tỏ phe mua đang chiếm ưu thế. Mặc dù phí funding rate không cao nhưng kết hợp với tỷ lệ nắm giữ lớn cho thấy động lực phục hồi vẫn còn.

Phân tích Cardano 2026-07-28

  • Dòng vốn tiếp tục rút ra: Trong 7 ngày qua, có tới 6 ngày ghi nhận dòng vốn rút ròng, với lượng rút ròng trong 24 giờ gần nhất khoảng 2,158 triệu USDT, cho thấy xu hướng rút vốn khỏi thị trường đang rất mạnh mẽ, tạo áp lực giảm giá lên đồng ADA.
  • Hợp đồng tương lai cực kỳ lạc quan: Tỷ lệ phí funding hiện tại ở mức âm (-0,0119%), cho thấy vị thế mua đang chiếm ưu thế nhưng phải trả phí; tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản chuyên nghiệp lên tới 4,78, trong khi tỷ lệ này ở nhà đầu tư nhỏ lẻ là khoảng 3,98, thị trường đang quá đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh giá.
  • Áp lực từ phân tích kỹ thuật: Ở khung thời gian ngày, chỉ số J của KDJ đã giảm xuống -3, đi vào vùng quá bán; giá đã phá vỡ các đường trung bình động ngắn hạn, đồng thời chịu áp lực kháng cự từ đường MA20 (khoảng 0,165 USDT) ở phía trên, xu hướng ngắn hạn khá yếu.

Chỉ báo kỹ thuật Cardano

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Cardano trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Trung lập
Bán 12
Trung lập 3
Mua 11
Đường trung bình động:Trung lậpBán 8Trung lập 0Mua 6
Chỉ báo kỹ thuật:Trung lậpBán 4Trung lập 3Mua 5
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.1978
0.1978
R2
0.1978
0.1977
R1
0.1977
0.1977
PP
0.1977
0.1977
S1
0.1976
0.1976
S2
0.1976
0.1976
S3
0.1975
0.1976

Tín hiệu thị trường Cardano

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-1.01M
$35.52 M
$36.53 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
2.65M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$43.13 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$40.48 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
2.11M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$143.28 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$141.16 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Cardano

Dòng tiền ròng vàoGiá ADAUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.66 M0.20
2026-08-08$0.50 M0.20
2026-08-07-$1.14 M0.20
2026-08-06$1.44 M0.21
2026-08-05-$0.08 M0.19

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

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Giao dịch thị trường Cardano (ADA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Cardano theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ADA/USDT
$0.1979
$0.1979$0.1979
-0.89%
15.33M (USDT)
ADA/USDC
$0.198
$0.198$0.198
-0.80%
367.03K (USDT)
ADA/BTC
$0.000003052
$0.000003052$0.000003052
-0.48%
46.30K (USDT)
ADA/EUR
$0.1711
$0.1711$0.1711
-0.98%
310.88K (USDT)
ADA/USD1
$0.1979
$0.1979$0.1979
-0.80%
272.12K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

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1 ADA = 0.198 USD