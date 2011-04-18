Phân tích kỹ thuật XRP (XRP) hôm nay Trang Phân tích XRP cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của XRP. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích XRP bên dưới. Đăng ký

Biến động giá XRP (XRP) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $1.0442 -- -3.37% -5.52% -29.40%

AI phân tích XRP hàng ngày Phân tích XRP hôm nay Phân tích XRP hôm qua Phân tích XRP hôm nay 2026-08-10 Dòng tiền ròng liên tục chảy vào ETF : ETF giao ngay XRP đã thu hút hơn 1 tỷ USD vốn tổ chức trong ba tuần qua, với dòng tiền ròng hàng ngày đạt 3,45 triệu USD, cho thấy lực mua mạnh mẽ hỗ trợ giá XRP tăng.

: ETF giao ngay XRP đã thu hút hơn 1 tỷ USD vốn tổ chức trong ba tuần qua, với dòng tiền ròng hàng ngày đạt 3,45 triệu USD, cho thấy lực mua mạnh mẽ hỗ trợ giá XRP tăng. Tổ chức tham gia RWA : Abrdn Investment ra mắt quỹ mã hóa được quản lý trên XRPL; XRPL nâng cấp tính năng chuyển khoản riêng tư nhắm đến thị trường tổ chức trị giá 530 triệu USD. Các yếu tố cơ bản về công nghệ tích cực giúp củng cố giá trị của XRP.

: Abrdn Investment ra mắt quỹ mã hóa được quản lý trên XRPL; XRPL nâng cấp tính năng chuyển khoản riêng tư nhắm đến thị trường tổ chức trị giá 530 triệu USD. Các yếu tố cơ bản về công nghệ tích cực giúp củng cố giá trị của XRP. Mở vị thế mua đòn bẩy cao trong hợp đồng tương lai: Tỷ lệ vị thế mua/bán trong hợp đồng đạt 4,77; tỷ lệ vị thế mua trong các tài khoản ưu tú vượt quá 83%; phí funding dương (0,01%), cho thấy tâm lý lạc quan mạnh mẽ trên thị trường và nhu cầu dòng tiền ngắn hạn đổ vào rất cao. Dòng tiền ròng liên tục chảy vào ETF : ETF giao ngay XRP đã thu hút hơn 1 tỷ USD vốn tổ chức trong ba tuần qua, với dòng tiền ròng hàng ngày đạt 3,45 triệu USD, cho thấy lực mua mạnh mẽ hỗ trợ giá XRP tăng.

: ETF giao ngay XRP đã thu hút hơn 1 tỷ USD vốn tổ chức trong ba tuần qua, với dòng tiền ròng hàng ngày đạt 3,45 triệu USD, cho thấy lực mua mạnh mẽ hỗ trợ giá XRP tăng. Tổ chức tham gia RWA : Abrdn Investment ra mắt quỹ mã hóa được quản lý trên XRPL; XRPL nâng cấp tính năng chuyển khoản riêng tư nhắm đến thị trường tổ chức trị giá 530 triệu USD. Các yếu tố cơ bản về công nghệ tích cực giúp củng cố giá trị của XRP.

: Abrdn Investment ra mắt quỹ mã hóa được quản lý trên XRPL; XRPL nâng cấp tính năng chuyển khoản riêng tư nhắm đến thị trường tổ chức trị giá 530 triệu USD. Các yếu tố cơ bản về công nghệ tích cực giúp củng cố giá trị của XRP. Mở vị thế mua đòn bẩy cao trong hợp đồng tương lai: Tỷ lệ vị thế mua/bán trong hợp đồng đạt 4,77; tỷ lệ vị thế mua trong các tài khoản ưu tú vượt quá 83%; phí funding dương (0,01%), cho thấy tâm lý lạc quan mạnh mẽ trên thị trường và nhu cầu dòng tiền ngắn hạn đổ vào rất cao. Phân tích XRP hôm qua 2026-08-09 Các tổ chức tiếp tục mua vào : ETF giao ngay XRP đã thu hút hơn 1 tỷ USD dòng vốn tổ chức trong ba tuần qua, với dòng tiền ròng hàng ngày đạt 3,45 triệu USD. Việc quỹ USD được quản lý chính thức ra mắt sau khi được Ngân hàng Trung ương phê duyệt là tin tốt cho XRP, tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ.

: ETF giao ngay XRP đã thu hút hơn 1 tỷ USD dòng vốn tổ chức trong ba tuần qua, với dòng tiền ròng hàng ngày đạt 3,45 triệu USD. Việc quỹ USD được quản lý chính thức ra mắt sau khi được Ngân hàng Trung ương phê duyệt là tin tốt cho XRP, tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ. Phục hồi từ vùng quá bán về mặt kỹ thuật : Chỉ số J của KDJ khung 4 giờ đã giảm từ 110 xuống 44, KDJ khung 1 giờ hình thành điểm cắt vàng phân kỳ hướng lên, RSI thoát khỏi vùng quá bán. Sự điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn này có lợi cho XRP, báo hiệu động lực phục hồi.

: Chỉ số J của KDJ khung 4 giờ đã giảm từ 110 xuống 44, KDJ khung 1 giờ hình thành điểm cắt vàng phân kỳ hướng lên, RSI thoát khỏi vùng quá bán. Sự điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn này có lợi cho XRP, báo hiệu động lực phục hồi. Dòng vốn rút khỏi hợp đồng tương lai: Trong 7 ngày qua, dòng vốn liên tục chảy ròng ra ngoài, lũy kế vượt quá 20 triệu USD. Tỷ lệ vị thế mua/bán của các hợp đồng chính vẫn duy trì ở mức cao trên 4,6. Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư nhỏ lẻ đang quá nóng, đây là yếu tố tiêu cực đối với XRP, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh. Các tổ chức tiếp tục mua vào : ETF giao ngay XRP đã thu hút hơn 1 tỷ USD dòng vốn tổ chức trong ba tuần qua, với dòng tiền ròng hàng ngày đạt 3,45 triệu USD. Việc quỹ USD được quản lý chính thức ra mắt sau khi được Ngân hàng Trung ương phê duyệt là tin tốt cho XRP, tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ.

: ETF giao ngay XRP đã thu hút hơn 1 tỷ USD dòng vốn tổ chức trong ba tuần qua, với dòng tiền ròng hàng ngày đạt 3,45 triệu USD. Việc quỹ USD được quản lý chính thức ra mắt sau khi được Ngân hàng Trung ương phê duyệt là tin tốt cho XRP, tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ. Phục hồi từ vùng quá bán về mặt kỹ thuật : Chỉ số J của KDJ khung 4 giờ đã giảm từ 110 xuống 44, KDJ khung 1 giờ hình thành điểm cắt vàng phân kỳ hướng lên, RSI thoát khỏi vùng quá bán. Sự điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn này có lợi cho XRP, báo hiệu động lực phục hồi.

: Chỉ số J của KDJ khung 4 giờ đã giảm từ 110 xuống 44, KDJ khung 1 giờ hình thành điểm cắt vàng phân kỳ hướng lên, RSI thoát khỏi vùng quá bán. Sự điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn này có lợi cho XRP, báo hiệu động lực phục hồi. Dòng vốn rút khỏi hợp đồng tương lai: Trong 7 ngày qua, dòng vốn liên tục chảy ròng ra ngoài, lũy kế vượt quá 20 triệu USD. Tỷ lệ vị thế mua/bán của các hợp đồng chính vẫn duy trì ở mức cao trên 4,6. Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư nhỏ lẻ đang quá nóng, đây là yếu tố tiêu cực đối với XRP, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh.

Chỉ báo kỹ thuật XRP

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của XRP trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Mua mạnh Bán 3 Trung lập 4 Mua 19 Đường trung bình động : Mua mạnh Bán 0 Trung lập 0 Mua 14 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 3 Trung lập 4 Mua 5 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 1.044 1.0439 R2 1.0439 1.0439 R1 1.0439 1.0439 PP 1.0438 1.0438 S1 1.0438 1.0438 S2 1.0437 1.0438 S3 1.0437 1.0437

Tín hiệu thị trường XRP Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại 2.35M $180.86 M $178.51 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày -2.52M Hoạt động mua trong 3 ngày $181.55 M Hoạt động bán trong 3 ngày $184.06 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 8.67M Hoạt động mua trong 7 ngày $646.63 M Hoạt động bán trong 7 ngày $637.96 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn XRP Dòng tiền ròng vào Giá XRPUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$7.61 M 1.04 2026-08-08 -$0.11 M 1.05 2026-08-07 -$4.86 M 1.03 2026-08-06 -$8.24 M 1.05 2026-08-05 -$8.14 M 1.06 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.