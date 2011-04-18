Phân tích kỹ thuật XRP (XRP) hôm nay
Biến động giá XRP (XRP)
|Giá hiện tại
|24 giờ
|7 ngày
|30 ngày
|90 ngày
|$1.0442
|--
|-3.37%
|-5.52%
|-29.40%
AI phân tích XRP hàng ngày
Phân tích XRP hôm nay 2026-08-10
- Dòng tiền ròng liên tục chảy vào ETF: ETF giao ngay XRP đã thu hút hơn 1 tỷ USD vốn tổ chức trong ba tuần qua, với dòng tiền ròng hàng ngày đạt 3,45 triệu USD, cho thấy lực mua mạnh mẽ hỗ trợ giá XRP tăng.
- Tổ chức tham gia RWA: Abrdn Investment ra mắt quỹ mã hóa được quản lý trên XRPL; XRPL nâng cấp tính năng chuyển khoản riêng tư nhắm đến thị trường tổ chức trị giá 530 triệu USD. Các yếu tố cơ bản về công nghệ tích cực giúp củng cố giá trị của XRP.
- Mở vị thế mua đòn bẩy cao trong hợp đồng tương lai: Tỷ lệ vị thế mua/bán trong hợp đồng đạt 4,77; tỷ lệ vị thế mua trong các tài khoản ưu tú vượt quá 83%; phí funding dương (0,01%), cho thấy tâm lý lạc quan mạnh mẽ trên thị trường và nhu cầu dòng tiền ngắn hạn đổ vào rất cao.
Phân tích XRP hôm qua 2026-08-09
- Các tổ chức tiếp tục mua vào: ETF giao ngay XRP đã thu hút hơn 1 tỷ USD dòng vốn tổ chức trong ba tuần qua, với dòng tiền ròng hàng ngày đạt 3,45 triệu USD. Việc quỹ USD được quản lý chính thức ra mắt sau khi được Ngân hàng Trung ương phê duyệt là tin tốt cho XRP, tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ.
- Phục hồi từ vùng quá bán về mặt kỹ thuật: Chỉ số J của KDJ khung 4 giờ đã giảm từ 110 xuống 44, KDJ khung 1 giờ hình thành điểm cắt vàng phân kỳ hướng lên, RSI thoát khỏi vùng quá bán. Sự điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn này có lợi cho XRP, báo hiệu động lực phục hồi.
- Dòng vốn rút khỏi hợp đồng tương lai: Trong 7 ngày qua, dòng vốn liên tục chảy ròng ra ngoài, lũy kế vượt quá 20 triệu USD. Tỷ lệ vị thế mua/bán của các hợp đồng chính vẫn duy trì ở mức cao trên 4,6. Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư nhỏ lẻ đang quá nóng, đây là yếu tố tiêu cực đối với XRP, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh.
Chỉ báo kỹ thuật XRP
Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của XRP trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.
|Đường trung bình động:
|Mua mạnh
|Bán 0
|Trung lập 0
|Mua 14
|Chỉ báo kỹ thuật:
|Mua
|Bán 3
|Trung lập 4
|Mua 5
Tín hiệu thị trường XRP
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
Dòng vốn XRP
|Lịch sử
|Dòng tiền ròng vào
|Giá
|2026-08-09
|-$7.61 M
|1.04
|2026-08-08
|-$0.11 M
|1.05
|2026-08-07
|-$4.86 M
|1.03
|2026-08-06
|-$8.24 M
|1.05
|2026-08-05
|-$8.14 M
|1.06
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
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