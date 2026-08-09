Phân tích kỹ thuật dogwifhat sol (WIF) hôm nay
Biến động giá dogwifhat sol (WIF)
|Giá hiện tại
|24 giờ
|7 ngày
|30 ngày
|90 ngày
|$0.1458
|--
|+4.74%
|-6.06%
|-37.72%
AI phân tích dogwifhat sol hàng ngày
Phân tích dogwifhat sol 2026-07-29
- Dòng vốn tiếp tục rút ra: Trong dữ liệu dòng vốn ròng 7 ngày gần nhất, có 5 ngày ghi nhận giá trị âm, tổng lượng vốn rút ra trong hai ngày vượt quá 280.000 USDT, cho thấy xu hướng rút vốn khỏi thị trường rất mạnh, gây áp lực liên tục lên giá WIF.
- Nhà đầu tư nhỏ lẻ dồn vào vị thế mua: Tỷ lệ số người giữ vị thế mua/bán hợp đồng lên tới 5,96, tỷ lệ mua/bán của các tài khoản ưu tú đạt 4,02, cho thấy cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn tài khoản ưu tú đều đang nghiêng hẳn về phe mua, phe mua trên thị trường quá đông đúc, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh giá.
- Phân tích kỹ thuật phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và giảm điểm: Giá hiện tại đã giảm xuống dưới đường trung bình động MA20 trên khung thời gian 1 giờ và 4 giờ (khoảng 0,147 USDT), đồng thời chỉ số J của KDJ khung ngày đang di chuyển xuống mức 25, xu hướng ngắn hạn suy yếu, giá coin đối mặt với nguy cơ tiếp tục giảm sâu.
Phân tích dogwifhat sol 2026-07-28
- Dòng vốn tiếp tục rút ra: WIF ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra đáng kể trong vài ngày qua (khoảng 140.000 USDT vào ngày 27), cho thấy dòng tiền trên thị trường đang rút lui, gây áp lực lên giá coin.
- Mất cân bằng tỷ lệ Long/Short: Tỷ lệ vị thế Long/Short hợp đồng lên tới 5,9, tỷ lệ vị thế Long của các tài khoản ưu tú vượt quá 86%. Trong bối cảnh tâm lý cực kỳ lạc quan, rủi ro điều chỉnh tăng cao, dễ dẫn đến tình trạng thanh lý hàng loạt các lệnh Long.
- Phân tích kỹ thuật suy yếu: Ở khung thời gian ngày, chỉ báo KDJ với đường J quay đầu hướng xuống, giá giảm dưới đường trung bình động MA5, xu hướng ngắn hạn nghiêng về giảm, cần xác nhận thêm các mức hỗ trợ.
Chỉ báo kỹ thuật Dogwifhat sol
Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Dogwifhat sol trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.
|Đường trung bình động:
|Mua mạnh
|Bán 0
|Trung lập 2
|Mua 12
|Chỉ báo kỹ thuật:
|Bán
|Bán 7
|Trung lập 1
|Mua 4
Tín hiệu thị trường Dogwifhat sol
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
Dòng vốn Dogwifhat sol
|Lịch sử
|Dòng tiền ròng vào
|Giá
|2026-08-09
|-$0.10 M
|0.14
|2026-08-08
|$0.05 M
|0.14
|2026-08-07
|-$0.03 M
|0.14
|2026-08-06
|-$0.14 M
|0.14
|2026-08-05
|$0.01 M
|0.14
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
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