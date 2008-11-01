Phân tích kỹ thuật Bitcoin (BTC) hôm nay Trang Phân tích Bitcoin cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của BTC. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Bitcoin bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Bitcoin (BTC) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $64,817.85 -- +2.43% +0.67% -20.18%

AI phân tích Bitcoin hàng ngày Phân tích BTC hôm nay Phân tích BTC hôm qua Phân tích Bitcoin hôm nay 2026-08-09 Dòng vốn ETF tăng mạnh : IBIT của BlackRock ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 479 triệu USD trong một ngày, ETF giao ngay lập mức dòng tiền ròng vào cao nhất trong bốn tháng qua, dòng vốn tổ chức ồ ạt tham gia thị trường, đẩy giá BTC tăng đáng kể.

: IBIT của BlackRock ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 479 triệu USD trong một ngày, ETF giao ngay lập mức dòng tiền ròng vào cao nhất trong bốn tháng qua, dòng vốn tổ chức ồ ạt tham gia thị trường, đẩy giá BTC tăng đáng kể. Kỳ vọng tích cực về quy định : Cuộc bỏ phiếu đối với "Đạo luật Minh bạch" tại Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 9, kỳ vọng về việc hoàn thiện khung pháp lý ngày càng tăng, củng cố niềm tin của thị trường vào sự phát triển tuân thủ lâu dài của BTC.

: Cuộc bỏ phiếu đối với "Đạo luật Minh bạch" tại Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 9, kỳ vọng về việc hoàn thiện khung pháp lý ngày càng tăng, củng cố niềm tin của thị trường vào sự phát triển tuân thủ lâu dài của BTC. Cá mập bị thanh lý lệnh bán khống: Một cá mập nắm giữ 102 triệu USD BTC đã bị buộc thanh lý do sử dụng đòn bẩy bán khống gấp 40 lần, hiệu ứng giẫm đạp từ phe bán được giải phóng, thúc đẩy giá phục hồi trong ngắn hạn. Dòng vốn ETF tăng mạnh : IBIT của BlackRock ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 479 triệu USD trong một ngày, ETF giao ngay lập mức dòng tiền ròng vào cao nhất trong bốn tháng qua, dòng vốn tổ chức ồ ạt tham gia thị trường, đẩy giá BTC tăng đáng kể.

: IBIT của BlackRock ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 479 triệu USD trong một ngày, ETF giao ngay lập mức dòng tiền ròng vào cao nhất trong bốn tháng qua, dòng vốn tổ chức ồ ạt tham gia thị trường, đẩy giá BTC tăng đáng kể. Kỳ vọng tích cực về quy định : Cuộc bỏ phiếu đối với "Đạo luật Minh bạch" tại Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 9, kỳ vọng về việc hoàn thiện khung pháp lý ngày càng tăng, củng cố niềm tin của thị trường vào sự phát triển tuân thủ lâu dài của BTC.

: Cuộc bỏ phiếu đối với "Đạo luật Minh bạch" tại Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 9, kỳ vọng về việc hoàn thiện khung pháp lý ngày càng tăng, củng cố niềm tin của thị trường vào sự phát triển tuân thủ lâu dài của BTC. Cá mập bị thanh lý lệnh bán khống: Một cá mập nắm giữ 102 triệu USD BTC đã bị buộc thanh lý do sử dụng đòn bẩy bán khống gấp 40 lần, hiệu ứng giẫm đạp từ phe bán được giải phóng, thúc đẩy giá phục hồi trong ngắn hạn. Phân tích Bitcoin hôm qua 2026-08-08 Cá voi liên tục tích lũy : Ví mới nhận được 1.346 BTC (khoảng 87,28 triệu USD) từ Galaxy Digital, và các cá voi đã mua tổng cộng 1.346 BTC qua nhiều giao dịch, cho thấy sự sẵn sàng mua vào mạnh mẽ của các nhà đầu tư lớn ở mức giá hiện tại (khoảng 65.000 USD), tạo ra sự hỗ trợ vững chắc cho giá BTC.

: Ví mới nhận được 1.346 BTC (khoảng 87,28 triệu USD) từ Galaxy Digital, và các cá voi đã mua tổng cộng 1.346 BTC qua nhiều giao dịch, cho thấy sự sẵn sàng mua vào mạnh mẽ của các nhà đầu tư lớn ở mức giá hiện tại (khoảng 65.000 USD), tạo ra sự hỗ trợ vững chắc cho giá BTC. Dòng vốn ETF liên tục quay trở lại : ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào ròng trong 5 ngày liên tiếp, với khoảng 98,84 triệu USD vào hôm qua và hơn 690 triệu USD tích lũy trong tuần này, dấu hiệu dòng vốn tổ chức tham gia thị trường rõ rệt, trực tiếp thúc đẩy giá BTC ổn định và phục hồi.

: ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào ròng trong 5 ngày liên tiếp, với khoảng 98,84 triệu USD vào hôm qua và hơn 690 triệu USD tích lũy trong tuần này, dấu hiệu dòng vốn tổ chức tham gia thị trường rõ rệt, trực tiếp thúc đẩy giá BTC ổn định và phục hồi. Tín hiệu phân kỳ đáy trên phương diện kỹ thuật: Đường chỉ báo SOTT hàng tháng của Bitcoin uốn cong lên trên, phù hợp với đặc điểm của đáy chu kỳ; biểu đồ cột MACD hàng ngày tạo điểm cắt vàng chuyển sang màu đỏ dưới trục không, RSI thoát khỏi vùng quá bán, sự cộng hưởng của các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lực phục hồi ngắn hạn đang tăng cường. Cá voi liên tục tích lũy : Ví mới nhận được 1.346 BTC (khoảng 87,28 triệu USD) từ Galaxy Digital, và các cá voi đã mua tổng cộng 1.346 BTC qua nhiều giao dịch, cho thấy sự sẵn sàng mua vào mạnh mẽ của các nhà đầu tư lớn ở mức giá hiện tại (khoảng 65.000 USD), tạo ra sự hỗ trợ vững chắc cho giá BTC.

: Ví mới nhận được 1.346 BTC (khoảng 87,28 triệu USD) từ Galaxy Digital, và các cá voi đã mua tổng cộng 1.346 BTC qua nhiều giao dịch, cho thấy sự sẵn sàng mua vào mạnh mẽ của các nhà đầu tư lớn ở mức giá hiện tại (khoảng 65.000 USD), tạo ra sự hỗ trợ vững chắc cho giá BTC. Dòng vốn ETF liên tục quay trở lại : ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào ròng trong 5 ngày liên tiếp, với khoảng 98,84 triệu USD vào hôm qua và hơn 690 triệu USD tích lũy trong tuần này, dấu hiệu dòng vốn tổ chức tham gia thị trường rõ rệt, trực tiếp thúc đẩy giá BTC ổn định và phục hồi.

: ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào ròng trong 5 ngày liên tiếp, với khoảng 98,84 triệu USD vào hôm qua và hơn 690 triệu USD tích lũy trong tuần này, dấu hiệu dòng vốn tổ chức tham gia thị trường rõ rệt, trực tiếp thúc đẩy giá BTC ổn định và phục hồi. Tín hiệu phân kỳ đáy trên phương diện kỹ thuật: Đường chỉ báo SOTT hàng tháng của Bitcoin uốn cong lên trên, phù hợp với đặc điểm của đáy chu kỳ; biểu đồ cột MACD hàng ngày tạo điểm cắt vàng chuyển sang màu đỏ dưới trục không, RSI thoát khỏi vùng quá bán, sự cộng hưởng của các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lực phục hồi ngắn hạn đang tăng cường.

Chỉ báo kỹ thuật Bitcoin

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Bitcoin trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Bán Bán 17 Trung lập 4 Mua 5 Đường trung bình động : Bán mạnh Bán 13 Trung lập 0 Mua 1 Chỉ báo kỹ thuật : Trung lập Bán 4 Trung lập 4 Mua 4 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 64,783.6333 64,783.5666 R2 64,783.5666 64,783.5284 R1 64,783.5333 64,783.5048 PP 64,783.4666 64,783.4666 S1 64,783.4333 64,783.4284 S2 64,783.3666 64,783.4048 S3 64,783.3333 64,783.3666

Tín hiệu thị trường Bitcoin Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -14.41M $293.75 M $308.16 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 29.61M Hoạt động mua trong 3 ngày $3,820.80 M Hoạt động bán trong 3 ngày $3,791.20 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -115.27M Hoạt động mua trong 7 ngày $13,495.28 M Hoạt động bán trong 7 ngày $13,610.55 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Bitcoin Dòng tiền ròng vào Giá BTCUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$29.18 M 64,826.30 2026-08-08 $29.80 M 65,084.93 2026-08-07 -$26.11 M 64,924.01 2026-08-06 $88.01 M 64,641.01 2026-08-05 $147.36 M 64,395.26 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.