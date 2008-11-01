Phân tích kỹ thuật Bitcoin (BTC) hôm nay
Biến động giá Bitcoin (BTC)
|Giá hiện tại
|24 giờ
|7 ngày
|30 ngày
|90 ngày
|$64,817.85
|--
|+2.43%
|+0.67%
|-20.18%
AI phân tích Bitcoin hàng ngày
Phân tích Bitcoin hôm nay 2026-08-09
- Dòng vốn ETF tăng mạnh: IBIT của BlackRock ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 479 triệu USD trong một ngày, ETF giao ngay lập mức dòng tiền ròng vào cao nhất trong bốn tháng qua, dòng vốn tổ chức ồ ạt tham gia thị trường, đẩy giá BTC tăng đáng kể.
- Kỳ vọng tích cực về quy định: Cuộc bỏ phiếu đối với "Đạo luật Minh bạch" tại Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 9, kỳ vọng về việc hoàn thiện khung pháp lý ngày càng tăng, củng cố niềm tin của thị trường vào sự phát triển tuân thủ lâu dài của BTC.
- Cá mập bị thanh lý lệnh bán khống: Một cá mập nắm giữ 102 triệu USD BTC đã bị buộc thanh lý do sử dụng đòn bẩy bán khống gấp 40 lần, hiệu ứng giẫm đạp từ phe bán được giải phóng, thúc đẩy giá phục hồi trong ngắn hạn.
Phân tích Bitcoin hôm qua 2026-08-08
- Cá voi liên tục tích lũy: Ví mới nhận được 1.346 BTC (khoảng 87,28 triệu USD) từ Galaxy Digital, và các cá voi đã mua tổng cộng 1.346 BTC qua nhiều giao dịch, cho thấy sự sẵn sàng mua vào mạnh mẽ của các nhà đầu tư lớn ở mức giá hiện tại (khoảng 65.000 USD), tạo ra sự hỗ trợ vững chắc cho giá BTC.
- Dòng vốn ETF liên tục quay trở lại: ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào ròng trong 5 ngày liên tiếp, với khoảng 98,84 triệu USD vào hôm qua và hơn 690 triệu USD tích lũy trong tuần này, dấu hiệu dòng vốn tổ chức tham gia thị trường rõ rệt, trực tiếp thúc đẩy giá BTC ổn định và phục hồi.
- Tín hiệu phân kỳ đáy trên phương diện kỹ thuật: Đường chỉ báo SOTT hàng tháng của Bitcoin uốn cong lên trên, phù hợp với đặc điểm của đáy chu kỳ; biểu đồ cột MACD hàng ngày tạo điểm cắt vàng chuyển sang màu đỏ dưới trục không, RSI thoát khỏi vùng quá bán, sự cộng hưởng của các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lực phục hồi ngắn hạn đang tăng cường.
Chỉ báo kỹ thuật Bitcoin
Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Bitcoin trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.
|Đường trung bình động:
|Bán mạnh
|Bán 13
|Trung lập 0
|Mua 1
|Chỉ báo kỹ thuật:
|Trung lập
|Bán 4
|Trung lập 4
|Mua 4
Tín hiệu thị trường Bitcoin
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
Dòng vốn Bitcoin
|Lịch sử
|Dòng tiền ròng vào
|Giá
|2026-08-09
|-$29.18 M
|64,826.30
|2026-08-08
|$29.80 M
|65,084.93
|2026-08-07
|-$26.11 M
|64,924.01
|2026-08-06
|$88.01 M
|64,641.01
|2026-08-05
|$147.36 M
|64,395.26
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
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