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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Bitcoin, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Bitcoin, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Bitcoin (BTC) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Bitcoin (BTC) hôm nay

Trang Phân tích Bitcoin cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của BTC. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Bitcoin bên dưới.

Biến động giá Bitcoin (BTC)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$64,817.85--+2.43%+0.67%-20.18%
Tìm hiểu thêm về giá Bitcoin

AI phân tích Bitcoin hàng ngày

Phân tích Bitcoin hôm nay 2026-08-09

  • Dòng vốn ETF tăng mạnh: IBIT của BlackRock ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 479 triệu USD trong một ngày, ETF giao ngay lập mức dòng tiền ròng vào cao nhất trong bốn tháng qua, dòng vốn tổ chức ồ ạt tham gia thị trường, đẩy giá BTC tăng đáng kể.
  • Kỳ vọng tích cực về quy định: Cuộc bỏ phiếu đối với "Đạo luật Minh bạch" tại Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 9, kỳ vọng về việc hoàn thiện khung pháp lý ngày càng tăng, củng cố niềm tin của thị trường vào sự phát triển tuân thủ lâu dài của BTC.
  • Cá mập bị thanh lý lệnh bán khống: Một cá mập nắm giữ 102 triệu USD BTC đã bị buộc thanh lý do sử dụng đòn bẩy bán khống gấp 40 lần, hiệu ứng giẫm đạp từ phe bán được giải phóng, thúc đẩy giá phục hồi trong ngắn hạn.

Phân tích Bitcoin hôm qua 2026-08-08

  • Cá voi liên tục tích lũy: Ví mới nhận được 1.346 BTC (khoảng 87,28 triệu USD) từ Galaxy Digital, và các cá voi đã mua tổng cộng 1.346 BTC qua nhiều giao dịch, cho thấy sự sẵn sàng mua vào mạnh mẽ của các nhà đầu tư lớn ở mức giá hiện tại (khoảng 65.000 USD), tạo ra sự hỗ trợ vững chắc cho giá BTC.
  • Dòng vốn ETF liên tục quay trở lại: ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào ròng trong 5 ngày liên tiếp, với khoảng 98,84 triệu USD vào hôm qua và hơn 690 triệu USD tích lũy trong tuần này, dấu hiệu dòng vốn tổ chức tham gia thị trường rõ rệt, trực tiếp thúc đẩy giá BTC ổn định và phục hồi.
  • Tín hiệu phân kỳ đáy trên phương diện kỹ thuật: Đường chỉ báo SOTT hàng tháng của Bitcoin uốn cong lên trên, phù hợp với đặc điểm của đáy chu kỳ; biểu đồ cột MACD hàng ngày tạo điểm cắt vàng chuyển sang màu đỏ dưới trục không, RSI thoát khỏi vùng quá bán, sự cộng hưởng của các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lực phục hồi ngắn hạn đang tăng cường.

Chỉ báo kỹ thuật Bitcoin

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Bitcoin trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Bán
Bán 17
Trung lập 4
Mua 5
Đường trung bình động:Bán mạnhBán 13Trung lập 0Mua 1
Chỉ báo kỹ thuật:Trung lậpBán 4Trung lập 4Mua 4
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
64,783.6333
64,783.5666
R2
64,783.5666
64,783.5284
R1
64,783.5333
64,783.5048
PP
64,783.4666
64,783.4666
S1
64,783.4333
64,783.4284
S2
64,783.3666
64,783.4048
S3
64,783.3333
64,783.3666

Tín hiệu thị trường Bitcoin

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-14.41M
$293.75 M
$308.16 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
29.61M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$3,820.80 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$3,791.20 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-115.27M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$13,495.28 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$13,610.55 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Bitcoin

Dòng tiền ròng vàoGiá BTCUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$29.18 M64,826.30
2026-08-08$29.80 M65,084.93
2026-08-07-$26.11 M64,924.01
2026-08-06$88.01 M64,641.01
2026-08-05$147.36 M64,395.26

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Bitcoin

Giao dịch thị trường Bitcoin (BTC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Bitcoin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BTC/USDT
$64,817.85
$64,817.85$64,817.85
-0.41%
2.86K (USDT)
BTC/USDC
$64,756.3
$64,756.3$64,756.3
-0.44%
20.13 (USDT)
BTC/USD1
$64,846.83
$64,846.83$64,846.83
-0.38%
2.19 (USDT)
BTC/USDF
$65,094.28
$65,094.28$65,094.28
-0.42%
0.91 (USDT)
BTC/EUR
$56,136.89
$56,136.89$56,136.89
-0.36%
1.05 (USDT)
BTC/USDE
$64,862.85
$64,862.85$64,862.85
-0.29%
0.90 (USDT)
BTC/BRL
$331,546.6
$331,546.6$331,546.6
-0.30%
0.83 (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

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1 BTC = 64,817.85 USD